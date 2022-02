Les enseignants du collège-lycée Jamot et du lycée professionnel Jaurès d'Aubusson se sont rassemblés le 8 février pour protester contre la baisse du nombre d'heures allouées à leurs établissements à la rentrée prochaine. Ils craignent des fermetures de classes et d'options.

"On est là pour nos élèves" : la cité scolaire d'Aubusson mobilisée pour ses classes et ses options

"C'est une douche froide" : Samantha, enseignante de Sciences et vie de la Terre au lycée général Jamot d'Aubusson est encore sous le choc de l'annonce faite il y a quelques jours par le rectorat. Son établissement, ainsi que le collège et le lycée professionnel Jaurès vont perdre 59 heures d'enseignement par semaine à la rentrée prochaine. Un arbitrage effectué dans le cadre des négociations sur les dotations horaires globales, ces heures de cours attribuées à chaque établissement, qui ne passe pas. Une cinquantaine d'enseignants ont débrayé pour manifester sur le rond-point en bas du lycée, mardi 8 février à midi.

Des classes plus chargées et des options supprimées

Les enseignants du lycée professionnel, eux, sont en grève depuis jeudi 3 février. Aucun cours ne se tient dans l'établissement. Les professeurs s'inquiètent des conditions d'enseignement pour les 600 élèves de la cité scolaire. "Moins d'heures de cours, ça veut dire des fermetures de classe au collège et au lycée, des classes à 35 élèves au lieu de 26 aujourd'hui. Ca veut aussi dire moins de dédoublements de classe, et moins d'options", rappelle Gwenaelle Adant, qui enseigne l'anglais au lycée général. "Les élèves qui en ont la possibilité vont partir ailleurs, pour avoir les options qu'ils veulent. Les autres devront faire des choix par défaut". Ces options occupent en effet une place importante dans l'épreuve du baccalauréat.

Une cinquantaine de personnes se sont mobilisées pour défendre la cité scolaire d'Aubusson mardi 8 février. © Radio France - Ninnog Louis

Inquiétude aussi chez ces élèves, qui sont venus manifester aux côtés de leurs professeurs. "On ne veut pas se retrouver à 35 par classe", s'agace Philomène, en première. "Moi, je ne pourrai pas choisir les options que je veux l'an prochain pour le bac", ajoute son camarade ???, en seconde. Enseignants et élèves dénoncent une "injustice" pour la jeunesse rurale. Sur le rond-point, les manifestants brandissent une pancarte où est inscrit : "qui veut la peau du Sud Creuse ?" "On est un territoire où ces options, cette offre d'éducation sont indispensables. Si on veut que notre jeunesse reste ici, il faut pouvoir proposer ces parcours qui ne sont accessibles autrement que dans les grands centres urbains", conclut Gwenaelle Adant. Les enseignants espèrent faire monter la pression pour récupérer ces 59 heures de cours menacées. La décision finale sera prise en juin par le rectorat de Limoges.