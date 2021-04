"On est les dindons de la farce" de l'école à la maison : la colère de la présidente de la FCPE de Moselle

Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, avait dit : "Nous sommes prêts". La présidente de la FCPE de la Moselle, Christelle Carron, invitée de France Bleu Lorraine ce vendredi, n'y va pas par quatre chemins pour tirer son propre bilan : "Moi, j'ai envie de dire au ministre que c'est un bonimenteur, parce que rien n'était prêt. Depuis mardi, les enfants et les familles nous contactent pour nous dire que les plateformes d'enseignement à distance ne marchent pas."

Elle égrène : "Impossible de se connecter mardi, mercredi, c'était en pointillé. On avait espoir que jeudi matin, ça aille mieux, et il y a encore beaucoup d'élèves qui sont restés à la porte de "Mon bureau numérique" ou des classes connectées. Le bilan pour nous est très mauvais". Et elle pointe aussi du doigt les collectivités : "J'ai envoyé trois mails à la Région depuis mardi, tous les jours, avec une capture d'écran de mon bureau numérique qui était saturé, en leur demandant qui, qui allait être fait, je n'ai eu aucun retour". La maman d'élèves est inquiète, les collégiens et les lycéens ont une semaine supplémentaire de cours à distance après les vacances.

"Plus qu'abandonnés, on se sent les dindons de la farce," insiste-t-elle. "Parce que depuis un an, on réclame des moyens pour que nos enfants puissent continuer à rester dans les écoles. Et en fait, rien n'a été fait et la seule alternative qu'on nous propose pour faire face à cette pandémie, c'est de faire cours à distance, alors que ça ne marche pas bien, ça ne marche pas du tout parce que ce n'est pas au point."

Christelle Carron raconte que certains élèves ont été notés automatiquement absents par leurs établissements parce qu'ils n'arrivaient pas à se connecter, que certains parents lui ont confié qu'ils avaient lâché l'affaire parce qu'ils étaient submergés, et elle décrit son propre quotidien de maman : "On prépare le soir pour anticiper le lendemain, on fait les photocopies nécessaires, on enregistre les documents nécessaire... et encore hier soir, à 23h30, j'avais un refus de rentrer sur Mon bureau numérique. C'est très, très compliqué."

D'autant plus que pour deux nombreux parents, il y a "une angoisse qui est installée depuis déjà de nombreux mois sur le retard que les enfants ont pris l'an dernier pendant le premier confinement." C'est donc, pour elle, très dur de voir "le ministre dire que tout va bien". Mais Christelle Carron veut tout de même rendre hommage aux enseignants qui "ont fait preuve d'imagination, sont sortis des sentiers battus, des outils que leur proposait l'Education nationale pour créer leurs propres outils. On a de beaux exemples et heureusement qu'il y a des professeurs qui sont engagés."