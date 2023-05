Esvres-sur-Indre : jeeps de GI, rations et uniformes pour expliquer le D-Day aux collégiens

Cet après-midi, on laisse de côté les cahiers et les stylos. A la place, on regarde, on écoute et on touche : les classes de 4e du collège Georges Brassens ont eu la chance d'avoir un cours d'histoire "grandeur nature" ce mercredi, une semaine avant les commémorations du Débarquement américain sur les plages normandes, le 6 juin 1944.

L'association de reconstituteurs Touraine Mémoire 44 , qui intervient dans les établissements scolaires du département avec du matériel de l'époque, a débarqué en grandes pompes dans la cour de récré après le déjeuner.

C'est à bord de deux vieilles Jeeps d'époque que Daniel Carras et son co-équipier Frédéric Di Maria ont "débarqué au collège Georges Brassens © Radio France - Camille Marigaux

Et ça commence par l'arrivée en jeep de GI, au volant, avec ses lunettes noires, sa casquette et son gros blouson d'aviateur, Daniel Carras, président de l'association Touraine Mémoire 44, explique l'intérêt d'apporter tout ce matériel, en plus des photos, des dates et des explications, "là vraiment, ils touchent du doigt ce que c'était une Jeep à l'époque, l*'armement de l'époque, les tenues aussi. On a deux tenues aujourd'hui, une tenue de l'Air Force américaine et une tenue de fantassin. Chacune avait sa fonction, et on leur explique tout ça."*

Daniel Carras, président de l'Association Touraine Mémoire 44 (droite) et Frédéric Di Maria interviennent régulièrement dans les classes © Radio France - Camille Marigaux

L'objectif reste le devoir de mémoire

Et pour bien se rendre compte, quoi de mieux que d'essayer tout ce barda ? Devant tous ses camarades, aidé par Frédéric Di Maria, membre de l'association, Mathis enfile chaque élément du soldat de l'époque les uns après les autres, le sac, rempli d'une gourde, d'une pelle, de la gamelle, mais aussi une baïonnette, une bouée, sans oublier le casque. Qui a du mal à rivaliser avec les cheveux bouclés de l'adolescent, ce qui fait rire tout le monde.

Lors de chaque intervention, Frédéric Di Maria propose à un élève d'essayer la panoplie du GI à l'époque, pour se rendre compte du poids de l'équipement © Radio France - Camille Marigaux

Léane et Betty Lou sont impressionnées. "Je trouve que c'est super intéressant de nous montrer comment nos ancêtres faisaient la guerre. Et les deux Jeep, wouah !" Quand on leur demande si c'est mieux qu'un cours normal, les deux collégiennes sont affirmatives : "oui, voir des personnes investies, intéressées par l'époque avec tous ces objets, c'est beaucoup mieux".

Aucun détail de l'équipement des soldats de l'époque n'est oublié ! © Radio France - Camille Marigaux

C'était la première intervention de ce genre-là dans le collège. Le professeur d'histoire Rodolphe Popin, davantage habitué à faire venir des vétérans de guerre, avoue qu'il est finalement séduit par cette méthode. "Au début j'avais quelques réticences, parce que les groupes de reconstitueurs, il y en a beaucoup en Normandie, qui souvent ne font que s'amuser avec le matériel, sans histoires à raconter. Mais l'équipe de M. Carras a justement des histoires concrètes autour du Débarquement, mais aussi des histoires de la seconde guerre mondiale ici, en Touraine. Et ça, ça apporte beaucoup à mes élèves, plus qu'un simple cours magistral".

L'enseignant fait référence au "Betty L.", ce bombardier de l'US Air Force B17 qui s'est écrasée en Touraine , le 24 juin 1944, à Vallères, après avoir été touchée par un tir allemand. À la fin de la séance, Daniel Carras est fatigué, mais heureux, "c'est toujours un bon moment de pouvoir transmettre le devoir de mémoire aux jeunes". À la fin de l'intervention, les questions fusent, déjà une belle promesse un an avant le voyage scolaire prévu par le collège en Normandie, pour les 80 ans du D-Day.