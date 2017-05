Et si Facebook avait existé en 1939-1945 ? Des lycéens d'Annecy racontent sur le net le quotidien d'un jeune homme

Des élèves de 1ère du lycée Gabriel Fauré à Annecy ont fait un bon dans le passé. Depuis quelques semaines, ils livrent sur Facebook le récit de la vie quotidienne d’un jeune homme de 18 ans à Annecy durant la seconde Guerre mondiale.

Aujourd’hui, ils sont quasiment tous connectés sur les réseaux sociaux. Mais que ce serait-il passé si, il y plus de 70 ans, l’internet et Facebook avaient déjà été inventés ? "C’est ce que nous avons fait, explique Nathan", élève de 1ère au lycée Gabriel Fauré à Annecy. "Nous avons imaginé que Facebook existait et nous avons créé un personnage qui raconte ce qu’il voit tous les jours en se baladant dans les rues. » Le personnage s’appelle Germain Ducret. "Il est totalement fictif, poursuit le professeur d’histoire de la classe. Les élèves ont décidé qu’il était menuisier et qu’il avait à peu près leur âge, 18 ans." Une proximité qui selon Jean-Marc Villermet a permis à ses élèves de créer du lien avec le personnage.

Sur Facebook, Germain Ducret raconte sa vie à Annecy entre 1935 et 1945. - DR

Depuis plus d’un mois, le compte Facebook de "Germain Ducret" raconte la vie quotidienne des annéciens durant la seconde guerre mondiale. "Il observe ce qui se passe autour de lui, détaille Nathan. Il voit des choses, il ne les comprend pas toujours. Mais surtout, il s’interroge." Pour relater avec le plus de précision possible la vie de ce jeune homme de 18 ans entre 1939 et 1945, les élèves et leurs professeurs ont effectué un important travail de documentation. "Nous avons sollicité les archives départementales (fonds Carteron) et nous avons utilisés des photographies d’époques issue du livre de Michel Germain*."

Il y a des gens qui se baladaient en bateau sur le lac, le marché hebdomadaire fonctionnait… les élèves ont découvert que la guerre était quelque chose de beaucoup plus complexe que ce qu’ils imaginaient à partir de leur manuel scolaire." - Jean-Marc Villermet, professeur d’histoire au Lycée Fauré à Annecy

REPORTAGE Des lycéens de Fauré à Annecy racontent sur Facebook la vie de Germain Ducret à Annecy pendant la 2nde Guerre mondiale Copier

Le récit de la vie de Germain Ducret entre 1939 et 1945 à Annecy est à suivre sur Facebook (en cliquant ICI) jusqu’au 30 juin.

* La vie quotidienne à Annecy pendant la Guerre 1939-1945, Michel Germain aux éditions La Fontaine de Siloé (2005)