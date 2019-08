Et si toute la Bretagne s'arrêtait un quart d'heure...pour lire ?!

Le recteur d'académie, Emmanuel Ethis lance un défi aux établissements scolaires bretons et à l'administration. Il souhaite qu'avant la fin de l'automne, tous les élèves et le personnel des écoles, collèges et lycées prennent le temps de lire, tous ensemble, au même moment, pendant 15 minutes.