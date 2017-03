Et vous, feriez-vous un sans-faute à la texto-dictée ?

Plus de 400 élèves de troisième de l'Indre ont participé à une texto-dictée ce jeudi. Le principe : traduire en français littéraire un texte écrit en langage SMS. Et vous, feriez-vous un sans-faute ? Pour le savoir, jouez avec France Bleu !

Plus de 400 élèves de troisième de l'Indre ont participé à une texto-dictée ce jeudi. Le principe : traduire en français littéraire un texte écrit en langage SMS. "C'est une autre approche de la dictée, plus ludique. Et puis nous évaluons de façon différente : nous ne comptons pas les fautes mais les mots écrits sans erreur", explique Béatrice Billard, la présidente de l'association qui a imaginé cette dictée.