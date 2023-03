Êtes-vous concerné par le plan école 2030 à Montpellier ?

L'éducation figure en bonne place dans la liste des priorités de la ville de Montpellier. Pour en témoigner, le plan école 2030 présenté jeudi par le maire, Michaël Delafosse, et sa première adjointe, Fanny Dombre Coste. Un investissement de 400 millions d'euros.

En profiter pour favoriser la mixité sociale

Parmi les grandes opérations programmées, la création de cinq nouveaux groupes scolaires pour répondre à la croissance démographique, comme dans les quartiers Saint-Roch ou Port Marianne, dans une ville qui gagne un peu plus de 7.000 habitants par an. Pour les mêmes raisons, quatre groupes existants vont être agrandis. Et enfin, sept groupes scolaires seront reconstruits parce que trop vieux, essentiellement à l'ouest de la ville dans les quartiers populaires, pour offrir aux élèves un cadre plus agréable.

Des écoles plus écologiques, plus économiques, plus accessibles

Dans tous les cas, les nouveaux locaux seront adaptés aux fortes chaleurs avec des brise-soleil, des cours de récréation végétalisées, des isolants plus efficaces. Et un maitre-mot : la sobriété énergétique. L'accent sera mis sur 17 écoles pour les rendre mieux adaptées aux élèves en situation de handicap : rampes, ascenseur, aménagement des sanitaires.

Déjà 13 rues des écoliers, bientôt 34

Développer les rues aux écoliers fait également partie du plan. C'est à dire sécuriser le chemin pour aller en classe en limitant la circulation des véhicules à moteur aux abords des établissements. L'enfant peut ainsi venir à pied ou a vélo, seul ou avec ses parents.

Enfin, pour terminer, la cité de l'alimentation. Sorte de cuisine centrale d'où sortiront 16.000 repas par jour. Mais sur le site vous trouverez aussi des jardins pédagogiques et les enfants pourront même y venir pour prendre des cours de cuisine.

Vérifiez si vous êtes concerné par le plan école 2030 :

