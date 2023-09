Être étudiant à Guéret sans s'ennuyer ? C'est possible, ces jeunes le prouvent

Imaginez : dire à un jeune : quand tu seras grand, tu feras tes études à Guéret ! Ca ne va peut-être pas le faire rêver comparé à Paris, Lille ou Toulouse. Et pourtant il y a bien une vie étudiante dynamique aussi en Creuse. L'association étudiante guérétoise a organisé jeudi 14 septembre un "rallye étudiant" pour accueillir les nouveaux.

ⓘ Publicité

Une soixantaine de jeunes ont participé au rallye étudiant jeudi 14 septembre à Guéret. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

400 étudiants à Guéret

Guéret accueille chaque année environ 400 étudiants entre l'école d'infirmiers, le BUT Carrières sociales, les BTS et le master de professeur des écoles. Le "rallye étudiant" leur a permis d'avoir une sorte de journée d'intégration. Une soixantaine de jeunes ont joué le jeu et ont participé. Par équipes, ils suivaient une feuille de route qui les emmenait aux quatre coins du centre-ville pour faire des petites épreuves et découvrir Guéret.

loading

Le cinéma Le Sénéchal a par exemple accueilli un blind-test. Les jeunes ont aussi découvert l'espace Fayolle qui propose des activités sportives et culturelles, les bars du centre ou encore ALISO , le bureau d'information jeunesse de Guéret qui peut aiguiller les étudiants sur de nombreuses questions. Ce rallye est une bonne façon de commencer l'année pour Sacha 17 ans : "On avait des aprioris sur ce qu'on allait faire mais ce rallye c'est bien, on s'amuse."

Sport, culture, nature et soirées

Ludivine, 19 ans, fait partie des bénévoles qui animait le rallye étudiant. L'an dernier, c'était elle, la nouvelle, et comme elle venait de Rennes, arriver à Guéret c'était le grand écart : "Je suis venue en Creuse par choix, j'avais aussi été acceptée à Rennes mais je ne voulais pas être dans une grande ville, surtout en tant que fille, et à Guéret l'école était bien réputée."

Débarquer en Creuse lui a quand même fait peur au début : "On sait qu'il y a des étudiants mais pas beaucoup, on se demande si ça bouge, surtout que je viens de loin donc je reste tous les week-ends, mais au final on ne s'ennuie pas." Avec son groupe d'amis, elle fait des soirées jeux de société, des balades à l'étang de Courtille, des randos ou se rend sur différents événements le week-end en covoiturage. "Tous les jeudis il y a une soirée, le lundi on organise du sport, et le mardi il y a le SUAPS , le sport universitaire avec un prof venu d'Agen", raconte Léo, de Montluçon, en deuxième année d'école d'infirmiers.

loading

Honoré vient quant à lui de Montluçon mais il ne regrette pas d'étudier à Guéret : "C'est vrai que pour s'amuser à Guéret il faut vraiment le vouloir, il faut se bouger, mais on veut leur montrer qu'on peut ne pas s'ennuyer à Guéret." Choisir une ville comme Guéret a aussi des avantages pour Margot, en deuxième année de B.U.T carrières sociales. "J'ai commencé mes études à Lyon mais je n'aimais pas l'esprit grande ville, je voulais vraiment une petite ville et c'est pour ça que je suis venue à Guéret."