Etréchy : les parents d'élèves s'opposent à la fermeture d'une de leurs classes

Les cours suspendus une partie de la matinée, ce mardi à l'école d'Etréchy, à l'Est de Bourges. Une trentaine de parents d'élèves et les élus protestent contre la fermeture d'une classe à la rentrée de septembre : il n'y aura plus que 12 élèves selon les prévisions de l'éducation nationale, mais les effectifs doivent fortement remonter dans un an expliquent les parents d'élèves. Ils demandent donc un an de sursis pour conserver l'institutrice en poste depuis 18 ans. Une délégation a été reçue à l'inspection académique, sans avancée significative. L'école d'Etréchy fonctionne en regroupement pédagogique avec Gron et Villequiers. La carte scolaire devrait être entérinée ce jeudi dans le Cher.

ⓘ Publicité