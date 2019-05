Etudes à distance : Cahors testera le "campus connecté" à la rentrée

Cahors, France

Faire toutes sortes d'études supérieures à Cahors, c'est bientôt possible. La préfecture du Lot a été choisie par le ministère de l'enseignement supérieur, comme douze autres villes moyennes en France, dont Carcassonne, pour expérimenter à partir de la rentrée prochaine le "campus connecté". Les étudiants pourront suivre à distance plusieurs dizaines de formations diplômantes type BTS, licences de droit, de maths ou encore de littérature.

Comment ça va se passer ?

Les étudiants qui choisiront cette formule à Cahors ne vont pas rester tout seuls chez eux devant l'ordinateur. Ils seront invités à venir sur le site universitaire Maurice Faure de Cahors. Ils pourront rencontrer d'autres étudiants et être suivis par un tuteur, qui a priori ne devrait pas être un enseignant. Les cours eux seront accessibles par ordinateur ou par vidéo.

Ce qui est nouveau, c'est qu'il y aura un tuteur, un coach. On n'est pas sur une version CNED ou vous êtes chez vous, vous avez vos devoirs et parfois c'est un peu difficile de s'y mettre. Là, on est sur quelque chose qui est dématérialisé, qui est numérique mais dans un environnement universitaire, avec de l'accompagnement humain - Le maire de Cahors, Jean-Marc Vayssouze-Faure.

Il y a encore pas mal de modalités à définir, mais les élèves du "campus connecté" pourront suivre les modules d'une licence dispensée à l'université de Toulouse ou dans une autre université, avec les mêmes cours, les mêmes examens.

Qu'en pensent les principaux concernés ?

La nouvelle commence à se répandre dans les rues de Cahors. Au lycée Clément Marot, les élèves tentent de se projeter."C'est bien parce que ma famille est ici et ça sera pratique" explique Marie une lycéenne en terminale L. Mais ce n'est pas la réponse qui revient le plus souvent. Beaucoup, comme Louane, une élève de Première, disent : _"Je préfère aller dans une grande ville_, il y a plus de chose à faire c'est plus vivant. Ça permet aussi de s'éloigner des parents et de s'habituer à la vie sans eux".

De leur côté, les parents d'élèves n'ont pas tout à fait la même lecture. Anne par exemple imaginerait bien son fils suivre une licence de maths ou de littérature, tout en restant à Cahors.

Avec ce campus connecté, mon fils pourrait rester avec nous et il n'y aurait pas besoin de lui payer un studio. Ça a un coût de l'envoyer à Toulouse - Anne, une mère de famille

La ministre de l'enseignement supérieur Frédérique Vidal met en avant le fait que ça peut aussi "toucher des jeunes qui, sans cela seraient privés d'études supérieures". e maire de Cahors avance le même argument et ajoute que ça permettra de rendre sa ville plus attractive.