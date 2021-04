Étudiante en BTS à Valence, elle ne veut pas passer en rattrapage : "Je passerai les examens avec le Covid"

Mairie-Émilie est en BTS à Valence. La semaine prochaine, elle doit passer les premiers examens pour valider son diplôme. Depuis quelques temps, elle se bat avec d'autres pour que le contrôle continu soit mis en place. Elle le dit déjà, hors de question pour elle de passer les rattrapages en septembre : "Si je viens à avoir le Covid, j'irai passer les examens avec le Covid".

Des pétitions en ligne mais sans succès

Depuis quelques semaines, des pétitions en ligne circulent demandant l'annulation des épreuves en présentiel. Vendredi 16 avril, le ministère de l'Enseignement supérieur a pourtant confirmé que le contrôle continu ne serait pas mis en place cette année. Marie-Emilie le vit comme une injustice : "L'année dernière, le diplôme a été validé en contrôle continu alors qu'ils ont eu moins de cours à distance que nous".

Depuis deux ans, cette étudiante a effectivement vécu trois confinements et des mois de cours en visio. "Cela nous empêche d'avoir un bon suivi. Nous sommes moins attentifs en cours". Voilà pourquoi, elle et des milliers d'étudiants ont signé plusieurs pétitions, en vain. "On nous dit que si on a le Covid, on pourra passer les rattrapages en septembre. Mais moi, si je viens à avoir le Covid, je passerai quand même mes examens avec le Covid". Quitte à contaminer les autres ? "Au bout d'un moment on se dit qu'il faut penser à nous plutôt que de penser aux autres".