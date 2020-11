Somme : quelles aides psychologiques pour les étudiants en souffrance ?

Le 2ème confinement joue particulièrement sur le moral des jeunes. Plus d'un sur deux se dit déprimé selon un sondage Odoxa-CGI pour France Bleu. Et c'est le cas également en Picardie, indique Paul Grégoire, le président de la fédération des associations étudiantes picardes (FAEP). "Les services de santé universitaires sont débordés au niveau des cellules d'écoute. Nous aussi à la FAEP on est énormément contactés par des étudiants qui se disent en grande difficulté psychologique. Ils nous disent qu'ils ont besoin d'aide, de soutien. C'est pour discuter, pour dialoguer. Pour avoir un contact social, très limité à cause des cours en distanciel".

Plusieurs supports d'aide psychologique sont mis en place dans la Somme :

Le service de santé universitaire de l'Université Picardie Jules Verne à Amiens : 03 22 82 72 33

La cellule d'écoute téléphonique mise en place par la Ville d'Amiens : 03 22 97 11 52. Elle est ouverte de 9 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures.

La page Facebook de la FAEP

L'interview de Paul Grégoire, président de la FAEP, est à réécouter ici.