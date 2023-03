Etudiants : 290 logements Crous vont ouvrir en septembre 2024, à Montpellier

Sur le grand terrain de la Voie Domitienne à Montpellier (Hérault), en face de la faculté de pharmacie, le ballet des pelleteuses a commencé : la première pierre de la future résidence Crous a officiellement été posée lundi 20 mars. D'ici septembre 2024, 290 chambres aux loyers abordables seront disponibles à la location, pour les étudiants boursiers du Crous.

"Cette résidence est plus que nécessaire, car Montpellier est la 7e ville de France en termes d'accueil des étudiants, il faut donc pouvoir les loger", estime Claudine Vassas-Mejri, vice présidente déléguée au Logement à Montpellier Méditerranée Métropole. "Et on sait qu'avoir un logement décent, c'est l'un des critères essentiels pour la réussite des étudiants."

Des loyers très chers à Montpellier

Avec plus de 60 000 étudiantes et étudiants inscrits à l'université, à Montpellier, les logements manquent, et ceux qui existent déjà coûtent cher. "Que ce soit chez des propriétaires ou dans des résidences privées, les loyers grimpent vite, se désole Lorris, 19 ans, étudiant boursier et syndiqué au SCUM (Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier), alors quand on doit déjà travailler à côté de nos études et que nos parents ne peuvent pas nous aider financièrement, des loyers de 600, 700 voire 800 euros, c'est impossible." D'après lui, certains étudiants ont dû arrêter leurs études en début d'année, faute de logement.

Le loyer des studios de la résidence Voie Domitienne coûtera donc environ 350 euros par mois. Le Crous espère pouvoir continuer à construire de tels logements à Montpellier dans les prochaines années. "On a déjà plusieurs projets, notamment 150 studios supplémentaires qui seront construits sur le secteur de Boutonnet d'ici 2024, explique Pierre Richter, directeur du Crous de Montpellier-Occitanie. Mais le problème, c'est surtout le manque global de terrains disponibles dans notre ville, la pression foncière est importante."

En attendant, la résidence Voie Domitienne doit ouvrir ses portes en septembre 2024.