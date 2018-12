"Etudiants avant d'être étrangers" : manifestation au Havre contre la hausse des frais d'inscription à l'université

Plusieurs dizaines d'étudiants français et étrangers et de professeurs se sont rassemblés devant l'université du Havre.

Le Havre, France

Des dizaines d'étudiants et de professeurs ont manifesté jeudi 13 décembre à midi devant l'université du Havre, pour protester contre la hausse des frais d'inscription pour les étrangers hors Union européenne. En novembre, le gouvernement a annoncé une augmentation de 170 à 2 770 euros en licence, et de 243 à 3 770 euros en master à la rentrée 2019... soit une multiplication par 16 pour les licences, 15 pour les masters.

Manifestation au #Havre devant l'université contre la hausse des frais d'inscription des étudiants étrangers. Des dizaines d'étudiants, comme ce Sénégalais, des étudiants français et plusieurs maîtres de conférence sont présents. pic.twitter.com/L3wD7YWD9z — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) December 13, 2018

1 étudiant sur 5 est étranger au Havre

Le Havre est dans le top 3 des universités qui accueillent le plus d'internationaux : 18 % des étudiants ne sont pas Français. Beaucoup viennent d'Asie, du Maghreb et d'Afrique noire. La réforme ne devrait concerner que les futurs étudiants, et heureusement pour Jinjyi, en master 1 de beaux arts. Si elle avait dû payer 3770 euros de frais d'inscription, c'est simple, elle serait rester en Chine : "C'est beaucoup trop, mes parents ne sont pas riches !"

Venue de Chine, Jinjyi, en master 1 de beaux arts, n'aurait "jamais pu" payer 3770 euros de frais d'inscription. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Ce n'aurait pas été possible non plus pour Adama, il est sénégalais et étudie la sociologie : "Ma famille a dû s'endetter pour que je puisse venir étudier. tous les étudiants ont des difficultés financières, on cherche du boulot de droite à gauche, parfois on est même obligé de manquer les cours pour aller travailler !"

Pourtant, tous deux insistent : ils n'ont pas choisi la France pour son petit prix, mais pour sa culture ! Et ils ne sont pas les seuls au Havre explique Anne Duperret maître de conférence en sciences de la terre : "pour la partie sciences, la proportion d'étudiants étrangers est de 75 à 80 % !" Selon elle, si les frais d'inscription augmentent, "on meurt, on n'a plus d'étudiants". Et insiste : "J'enseigne à tout le monde, quelle que soit sa nationalité, c'est un principe de base du service public et de l'université !"

C'est pourquoi le 10 décembre, dans un communiqué, la Conférence des présidents d’université a demandé la suspension de l’augmentation générale des droits d’inscription pour les étudiants étrangers car ce "n'est pas une mesure adaptée". C'est la première fois que cette instance se positionne publiquement sur un dossier.

"Une mesure profondément injuste" pour Sonia Anton, maître de conférence

Obliger les étrangers à payer plus, ce serait une catastrophe pour Sonia Anton, maître de conférence en littérature : "C'est une mesure profondément injuste qui va pénaliser les étudiants les plus démunis. Ça remet en question le principe d'une université ouverte à tous. Et c'est absurde car nous avons besoin de la diversité, d'échange, de partage ! On va se fermer de plus en plus autour d'une université consacrée aux riches ou à des étudiants qui veulent emprunter, or je ne veux pas du système américain. L'éducation est un droit !"

La crainte d'une généralisation aux étudiants français

Sonia Anton craint également que cette mesure soit, "à moyen terme, généralisée à tous les étudiants". C'est d'ailleurs ce que préconise la Cour des comptes dans un rapport confidentiel qui a fuité en novembre. Mais le Premier ministre Édouard Philippe a assuré le 21 novembre que cela n'était pas "dans les projets" du gouvernement.

Mais pour le gouvernement, le prix demandé "ne représente qu'un tiers du coût réel" d'un étudiant étranger pour les finances publiques. Il rappelle que malgré cette hausse, l'université française reste bien moins chère qu'ailleurs en Europe, et promet aussi plus de bourses pour aider les étrangers les plus modestes. La réforme a pour but de "renforcer l'attractivité de la France". Objectif : 500 000 étudiants étrangers en 2027 contre un peu plus de 300 000 chaque année actuellement.