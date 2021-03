Etudiants en BTS : ils veulent passer leurs examens en contrôle continu

"On nous demande de passer des examens en présentiel alors qu'on n'a pas le droit d'être à plus de six personnes ensemble dehors avec le masque!" C'est un peu résumé, mais pour Alexia Pierron, c'est bien la preuve que quelque chose n'est pas logique dans le sort réservé aux étudiants. Elève en 2e année de BTS Gestion des PME au sein du groupe FIM de Cherbourg, Alexia est actuellement en pleines révisions pour ces examens de fin d'année qui débutent dans quelques semaines.

Au nom de la santé et de l'égalité des chances

Comme beaucoup de ses collègues, elle estime que le maintien des épreuves n'est pas cohérent avec la situation sanitaire. "Cette décision inquiète de nombreux étudiants qui s'interrogent sur les conséquences des examens lors desquels il y aura du brassage". Et puis au delà de cette question "sanitaire", les étudiants estiment que cette année plus que jamais, l'équité ne pourra être respectée. "Avec la crise, l'enseignement a été dégradé pour beaucoup d'étudiants. Certains d'entre eux ont subi les cours à distance, les problèmes de connexion, l'absence d'enseignants et les programmes n'ont pas toujours étaient terminés. Il serait donc inégal de juger tous les étudiants sur des examens communs".

La solution : le contrôle continu

C'est pour cette raison que les étudiants engagés dans le mouvement "BTS en contrôle continu", militent pour un examen se basant sur les notes obtenues tout au long de l'année. C'est ce qu'ils demandent aux ministres concernés dans une pétition en ligne. "Nous interpellons aussi les politiques pour faire plier les décideurs, car le temps presse, les examens débutent pour certains dès la semaine prochaine!", conclut Alexia Pierron.