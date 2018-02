Une journée de mobilisation avait lieu ce jeudi dans toute la France pour protester contre la réforme du bac et la nouvelle plateforme Parcoursup. Plus de 200 personnes ont manifesté dans les rues de Montpellier.

Montpellier, France

A l'appel de plusieurs syndicats, une journée de grève et de mobilisation dans l'enseignement était organisée ce jeudi, pour contester la réforme du bac, mais aussi Parcoursup, la nouvelle plateforme sur laquelle les élèves de Terminale rentrent leurs vœux d'études supérieures.

Les manifestants reprochent au nouveau système d'instaurer une sélection de fait à l'entrée de l'université, en demandant des "attendus" pour chacune des filières universitaires.

A Montpellier, la manifestation est partie de l'université Paul Valéry à 13h, pour rejoindre le rectorat. Deux cent personnes ont participé à la marche. "_L'objectif de cette marche c'est surtout d_'informer les étudiants et les lycéens sur les différentes mesures de ces réformes", explique Paul, étudiant en sociologie à Paul Valéry.

Monica Michelin, enseignante en études américaines à l'université Paul Valéry, s'inquiète des effets de la sélection sur le choix des parcours. "On demande aux jeunes de 16-17 ans de choisir et de produire un portfolio, alors qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. L'université a ça de grand qu'elle permet de découvrir des choses. Certains découvrent, après s'être engagé dans un parcours qu'en fait leur passion ça serait de faire autre chose, regrette l'enseignante.

Les craintes portent principalement sur les "attendus", les compétences demandées à l'entrée à l'université. L'appel à manifester dénonce ces pré-requis définis localement, qui risquent de "bloquer l’accès des jeunes aux filières de leur choix, leur imposer des remises à niveau qui ne sont pas encore connues ou organisées, mais aussi décourager les candidatures, en particulier des élèves les plus en difficulté".

"On évite la question essentielle qui est les moyens accordés à l'université, dénonce Bertrand Humeau, professeur de mathématiques dans un lycée à Nîmes. Il faut ouvrir des places à l'université, en BTS, en prépa, en IUT, pour que _tous nos élèves puissent avoir une place_, et non pas les sélectionner."

Il ne faut pas que l'école soit une dispositif qui renforce les inégalités. Bertrand Humeau

Une nouvelle journée de mobilisation est prévue dans toute la France le 6 février.

Le cortège est parti de l'Université Paul Valéry © Radio France - Elena Louazon