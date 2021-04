Etudiants et profs mobilisés contre la suppression du master en STAPS à l'université de Valenciennes

La nouvelle est tombée seulement 5 jours avant le début des candidatures par une note aux enseignants, l'université polytechnique de Valenciennes justifie ce choix par l'absence "de dotation pour une formation relevant du périmètre de l’INSPE, l'institut de formation des enseignants en charge des masters", institut qui dépend de l'université de Lille.

Mais cette fermeture est très mal vécue dans la filière qui accueille plus de 60% de boursiers de tout le sud du département selon la responsable du master. Des étudiants qui devront aller à Lille, Calais, Amiens ou Liévin, impossible pour Simon, 20 ans qui vient de Cambrai

J'ai seulement 25 min pour venir ici, si je suis déplacé à Calais, ou Lille, ce sera plus d'une heure de route et faudra forcément que je prenne un logement, mais j'ai pas les moyens (...) je suis perdu

Simon qui devrait aussi quitter son club de basket de Cambrai où il était licencié depuis 10 ans. Des clubs locaux qui pour certains soutiennent aussi les étudiants comme le club de foot de Feignies.

Au delà de l'aspect financier, il y a un problème de places, la filière est saturée assure une enseignante qui dénonce le manque de concertation de la direction et soutient ses élèves. Pour elle impossible pour les autres universités d'absorber tous les Valenciennois.

Et pour Florian président de l'association des étudiants en Staps, le fait de n'avoir qu'une licence ne sera pas suffisant sur le CV

c'est comme si on avait juste le bac limite, avec une formation en plus. On peut avoir des postes à plus ou moins petites responsabilités mais pour pouvoir vraiment s'intégrer dans le monde du sport correctement, il faut vraiment avoir le master. C'est comme si on leur coupait l'herbe sous le pied en leur disant vous avez un rêve depuis que vous êtes tout petit c'est bien mais vous le ferez pas....c'est terrible