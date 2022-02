Étudier à distance en restant dans l'Eure grâce au campus connecté d'Évreux

Suivre des études supérieures à distance demande une bonne dose de motivation et beaucoup d'organisation. Pour éviter à ces étudiants de se retrouver seul devant leur ordinateur, il y a désormais 89 campus connectés en France, huit en Normandie et celui d'Évreux, au sein de l'I.U.T, est le seul de l'Eure. "La structure permet d'accueillir des étudiants qui suivent une formation universitaire à distance" se réjouit Franck Le Derf, le directeur de l'I.U.T et du campus d'Évreux de l'université de Rouen Normandie. Une belle opportunité pour les étudiants dont la formation n'est pas dispensée dans le département, voire dans la région.

C'est le cas de Marcelo Fernandes, 19 ans, originaire de Saint-André de l'Eure. Après le bac, il n'a pas trouvé de BTS Commerce International près de chez lui, il le prépare donc avec le C.N.E.D. (Centre national d'enseignement à distance). Il vient une dizaine d'heures par semaine dans les locaux du campus : "On est bien entouré et le cadre de travail est plutôt propice" apprécie-t-il.

Idem pour Michikati Hamdi, étudiante en deuxième année de licence de droit à Rouen : "Ici, j'ai un cadre de travail, je suis bien concentrée comme si j'étais en cours" raconte la jeune femme de 23 ans qui passe quatre jours par semaine au campus, du lundi au jeudi, avant de faire relâche le vendredi.

Il y a internet, des ordinateurs. Je fais mes TD et mes fiches de révision ici - Michikati Hamdi

Un équipement pour la visioconférence et un joli canapé pour se détendre quand la pression est trop forte © Radio France - Laurent Philippot

Les profils sont variés : BTS, droit, reprise d'études pour préparer le D.A.E.U. (diplôme d'accès aux études universitaires) et le campus s'adresse aussi aux artistes ou aux sportifs de haut niveau : "On a cette année une volleyeuse de l'Évreux Volley Ball et on espère avoir dans les années à venir des basketteurs pour pouvoir les accompagner" avance Franck Le Derf.

Les étudiants du campus connecté peuvent bénéficier des services de l'université de Rouen : médecine scolaire, resto U ou bibliothèque © Radio France - Laurent Philippot

Un tutorat individuel et collectif

Chaque étudiant bénéficie d'un encadrement et d'un accès aux outils numériques (ordinateur, internet, visioconférence…) mis à disposition par l'Université de Rouen Normandie.

On met à disposition des étudiants un accompagnement et un coaching ainsi que du tutorat méthodologique et disciplinaire - Franck Le Derf

Une difficulté de compréhension ? Graziella Plumet, la coordinatrice, est là pour aider les étudiants © Radio France - Laurent Philippot

Coordinatrice du campus connecté, Graziella Plumet aide les étudiants dans leurs démarches, dans la compréhension de leur cours et "identifie les disciplines où ils auraient des difficultés" rapporte le directeur de l'I.U.T. Au second semestre, un tutorat individuel avec du soutien "un peu de méthodologie, un peu de français, un peu d'anglais" sera proposé aux étudiants avec des enseignants de l'institut ou des vacataires, soit "une centaine d'heures cette année" selon Franck Le Derf.

Une structure portée par Évreux Portes de Normandie

La mise en place du campus connecté d'Évreux a coûté un peu plus de 500.000 euros, financés par l'État, la Région Normandie et l'agglomération qui a déboursé 10% du montant. "Le tuteur est un personnel de l'agglomération" précise Arnaud Mabire, vice-président d'Évreux Portes de Normandie en charge de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Usages numériques. Ce campus permet à des étudiants de rester sur le territoire et "une des caractéristiques des petits campus universitaires comme Évreux, c'est que l'encadrement, le cocooning de nos étudiants, fait qu'ils ont un taux de réussite bien supérieur" justifie l'élu. C'est aussi une alternative de poursuites d'études pour des étudiants qui ne seraient pas inscrits ailleurs, faute de mobilité ou en raison de problèmes financiers.

Arnaud Mabire et Franck Le Derf dans la seconde salle du campus connecté, où les étudiants peuvent aussi prendre leur repas ou organiser des réunions © Radio France - Laurent Philippot

Déjà 19 étudiants sont inscrits au campus connecté d'Évreux pour la rentrée 2022. Un campus que vous pouvez visiter ce samedi de 9h30 à 17h00 à l'occasion de la journée porte ouverte de l'université de Rouen Normandie.

