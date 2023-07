"Étudier est un droit, pas un privilège" : le collectif sans-facs manifeste à Paris

"Étudier est un droit, pas un privilège", scandent en chœur des étudiants. Ils sont une trentaine à s'être rassemblés devant le ministère de l'Enseignement supérieur à Paris ce jeudi 20 juillet, à l'appel du syndicat étudiant l'Unef et du collectif des sans-facs d'Île-de-France. Ils ont notamment déposé au pied du ministère les dossiers de près de 130 élèves de la région se retrouvant sans université à la rentrée. En France, plus de 84.000 jeunes, inscrits sur Parcoursup, étaient encore sans affectation le 8 juillet. Le collectif dénonce une plateforme injuste et dysfonctionnel.

Admise dans une école à "6.000 euros l'année"

Depuis la mise en place de Parcoursup, les histoires d'étudiants se suivent et se ressemblent. Une fois son baccalauréat en poche, Séphora, 18 ans, s'inscrit sur la plateforme. Elle souhaite intégrer une licence de sciences politiques mais n'est reçue dans aucun établissement de son choix. "J'habite en face de l'université de Nanterre, je pensais être prise mais je ne suis admise qu'en province dans une école hors de prix, à 6.000 euros l'année, raconte-t-elle. Avec les frais de logement, ça mettrait mes parents dans une situation précaire".

Elle n'est pas la seule à rester sur le carreau. Violette, elle, rêve d'étudier la psychologie mais n'est admise dans aucune faculté. "Je me sens un peu, si je peux parler crûment, comme une merde, je me dis que je suis naze, que je n'ai pas les notes, pas le profil, c'est démoralisant", confie la jeune fille.

Des élèves "triés socialement" par Parcoursup

Le collectif des sans-facs dénonce une plateforme injuste. "On n'a pas de visibilité sur les critères de sélection mais on se rend compte que les élèves sont triés socialement, ce sont souvent les plus précaires, les fils d'ouvriers qui se retrouvent sans rien", assure Benoît, un militant.

Ses membres réclament la suppression pure et simple de Parcoursup. "On veut la fin de la plateforme, la fin du tri et de la sélection, on veut des places à la fac pour chaque étudiant, on sait qu'il y en a", ajoute Noah. Les étudiants demandent également à être reçus par le ministère de l'Enseignement supérieur.