Étudier à Saint-Étienne : moins cher mais pas forcément plus facile

Les inscriptions sont officiellement rouvertes ce mardi à l'Université de Saint-Étienne. Dans le contexte polémique des problèmes liés à l'admission post-bac, la fac ne communique pas sur les chiffres dans les filières.

La vie reprend à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Depuis ce lundi, c'est le retour de vacances pour les employés. La deuxième phase des inscriptions commence ce mardi, une phase très symbolique puisque la plupart des inscriptions ont été réalisées en juillet. Les rentrées, dans les différentes filières, s'échelonneront tout au long du mois de septembre.

APB, coût de la vie étudiante : Saint-Étienne bonne affaire ?

Cette rentrée va se dérouler dans un contexte très particulier puisqu'il a été question tout l'été de la polémique de l'APB, l'admission post-bac, avec des milliers d'étudiants qui n'ont toujours pas trouvé de place dans les amphis, entre 3 000 et 5 000 selon les derniers chiffres donnés par le gouvernement. Le syndicat UNEF, lui, vient de publier ses chiffres annuels du coût de la vie étudiante. Des chiffres encore en hausse, presque partout en France.

A Saint-Étienne qui comptait 18 000 étudiants l'an dernier, la situation semble moins tendue. Mais la vie d'étudiant n'est pas pour autant facile. Pour les inscriptions, les nouveaux bacheliers galèrent moins dans la Loire qu'à Lyon par exemple. Il y a tout de même certaines filières en tension : médecine, droit, STAPS, sciences de l'éducation. Et selon l'UNEF, dans la région, c'est Clermont-Ferrand qui est la moins sélective puisqu'elle a ouvert à tous les étudiants l'accès au Master sans sélection.

Saint-Étienne est surtout plus attractive pour les étudiants aux faibles moyens et ils sont nombreux. Ils déboursent en moyenne 342 euros par mois pour une chambre, contre 511 à Lyon. A 200 euros par an, le prix des transports en commun est l'un des plus faibles de France. Reste que depuis quelques années, ces différences ont tendance à s'estomper car il y a de plus en plus d'étudiants stéphanois, 18 000 contre 14 000 en 2010, et donc plus de concurrence, par exemple, pour se loger à bon prix.

L'université de Saint-Étienne ne souhaite pas pour l'instant communiquer les chiffres du nombre d'inscrits dans les différentes filières, et donc pas ceux des étudiants refoulés dans les filières les plus demandés dans le cadre de l'inscription sur le logiciel APB.