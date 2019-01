Évaluation des élèves de CP : plusieurs syndicats d'enseignants demandent son annulation

Les élèves de CP vont passer des épreuves d'évaluation cette semaine. Après celles de septembre, c'est la deuxième salve mais plusieurs syndicats d'enseignants comme le SNUIPP 50 dénoncent son organisation et son contenu. Les enseignants pourraient boycotter ces évaluations.

Manche, France

Dominique Poudret, co-secrétaire du SNUIPP50, était l'invité de France Bleu Cotentin ce lundi matin. Il estime que "les conditions dans lesquelles les élèves passent ces évaluations de français et mathématiques ainsi que la saisie et la remontée des résultats, ne vont pas dans le bon sens".

Les enseignants évaluent déjà leurs élèves à la rentrée et tout au long de l'année scolaire afin de voir leur réussite, leurs besoins et d'adapter l'enseignement. Alors pourquoi pas des évaluations nationales, mais le but de celles qui sont organisées depuis la rentrée est assez obscure selon Dominique Poudret. Par ailleurs, le contenu n'est pas adapté aux élèves de CP, explique cet enseignant en CP-CE1 à l'école élémentaire de Ducey dans le sud Manche. Ce n'était pas en correspondance avec le programme de fin de grande section de maternelle avec des exercices beaucoup trop compliqués que ne fait même pas en CE1.

Les statistiques publiées après les premières évaluations ne reflètent pas le niveau réel des élèves de CP

Au niveau national, les évaluations de septembre ont montré que 23% des CP ont des difficultés à déchiffrer les lettres et les son, selon le Ministère de l'Education Nationale. On est très méfiant par rapport à ces statistiques car le niveau des questions ne correspond à celui qu'on attend d'un enfant en CP. Il faudrait que les exercices soient bien ciblés et bien conçus pour refléter le niveau des élèves, ajoute Dominique Poudret

Les enseignants vont se concerter dans les écoles pour décider de faire passer ou non ces nouvelles évaluations.