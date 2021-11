Evaluation en CP et CE1 : les élèves Côte-d'Oriens retrouvent leur niveau d'avant la crise sanitaire

En CP et CE1, après des résultats en baisse en 2020 du fait du confinement, le niveau des élèves est revenu au niveau de 2019 et l’a même dépassé dans plusieurs compétences (comme la reconnaissance des lettres et la connaissance des nombres en CP ou encore en résolution de problèmes en CE1).

Le rectorat de Dijon se félicite donc de "la mobilisation de l’ensemble de l’institution scolaire, des équipes pédagogiques et des familles qui a permis ce rattrapage au bénéfice des enfants".

Coronavirus : l'école à la maison pendant le confinement © Radio France - Aurélie Lagain

Les résultats académiques pour les CP

Les élèves de CP de l’académie de Dijon ont retrouvé des niveaux de résultats équivalents à ceux de la rentrée 2019, voire supérieurs.

Le niveau des élèves de CP de 2021 est même supérieur à celui des élèves de 2018, par exemple en reconnaissance des lettres (la proportion d’élèves maitrisant ce domaine de manière satisfaisante progresse de 59,4% en 2018 à 63,5% en 2021) et en écriture des nombres (progrès de 83,5% à 89,8%).

Les résultats académiques pour les CE1

À la rentrée 2021 en CE1, les élèves de l’académie de Dijon ont retrouvé des niveaux de résultats équivalents à ceux de la rentrée 2019, voire supérieurs.

Le niveau des élèves de CE1 de 2021 est même supérieur à celui des élèves de 2018, par exemple en lecture de mots à voix haute (la proportion d’élèves maitrisant ce domaine de manière satisfaisante progresse de 70,4% en 2018 à 77% en 2021) et pour l’écriture de nombre entiers (progrès de 69,9% à 76,8%).

Enfants de CP à l'école primaire © Radio France - Dimitri Morgado

Que faut-il en retenir ?

Pour le rectorat de Dijon, les sessions d’évaluation de début d’année en CP et CE1 depuis 2018 démontrent "une amélioration du niveau des élèves, au-delà des effets ponctuels et profonds de la crise sanitaire."

Cette tendance positive pour le niveau des élèves de primaire, en et hors éducation prioritaire, est le fruit de l’investissement des professeurs et des équipes pédagogiques, dans un contexte de priorité absolue à l’école primaire, avec de nouveaux dispositifs mobilisés pour tous les élèves du primaire et ceux destinés à la réduction des inégalités, notamment le dédoublement des grandes sections, CP et CE1 en éducation prioritaire.