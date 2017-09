Evaluations au CP : comment se passent les tests à l’école des Romains à Annecy

C’est une nouveauté de cette rentrée scolaire, le ministère de l’Éducation nationale a décidé de faire passer des tests de mathématiques et de français à tous les élèves entrant en CP. Exemple avec une classe de l’école des Romains à Annecy.

Au premier étage de l’école des Romains, c’est le branle-bas de combat dans la classe de Catherine Fontaine. Il est à peine 9h et ça déménage, la maitresse des CP fait tourner les tables. "C’est une situation non pas d’examen mais on sépare les élèves pour qu’ils ne copient pas les uns sur les autres", explique-t-elle. Évaluation, test… quand on a seulement six ans et que l’on vient à peine de rentrer chez les "grands", ces mots-là peuvent impressionner. Alors avant de commencer, Catherine Fontaine dédramatise la situation. "On fait ce que l’on sait faire", lance-t-elle à ses petits. "Ce n’est pas grave s’il y a un exercice que l’on n’a pas bien compris. On a toute l’année pour travailler."

D’ici la fin de la semaine, chaque enfant va devoir plancher sur les quatorze exercices de français et les neuf problèmes de mathématiques. "Ici, il faut compter les ciseaux et écrire dans la case combien vous en avez vus." Très concentré, crayon à papier en main, Gabriel s’exécute. "Je n’ai pas eu le temps de tout faire, explique le petit garçon. Mais c’est pour nous faire progresser."

REPORTAGE - Avec les élèves d'une classe de l'école des Romains à Annecy lors des tests d'évaluations à l'entrée au CP.

Indicateur

Avec ce test pour tous les élèves de CP, l’Éducation nationale veut "fournir aux professeurs des outils pour adapter leurs pratiques pédagogiques à leurs élèves". Si certains exercices peuvent paraitre compliqués pour des enfants tout juste débarqués au CP, Catherine Fontaine trouve la démarche intéressante. "Cela nous sert d’indicateur. Par exemple, lors de l’exercice d’hier, j’ai déjà repéré des élèves qui ont des difficultés à reconnaitre les lettres que l’on confond souvent, les p, q, b et P. Donc, ils seront pris en petit groupe pour les faire avancer", indique l’enseignante.

Ce test est un outil qui nous sert à pointer les difficultés et cela nous permettra d’adapter notre pédagogie différenciée et à aider les élèves." - Franck Créa, directeur de l’école des Romains à Annecy

ÉCOUTEZ - Franck Créa, directeur de l'école des Romains à Annecy