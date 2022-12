Évaluations en CP, CE1 et sixième : découvrez les résultats dans l'académie de Nancy-Metz

On connait les résultats des élèves de CP, CE1 et 6e de Lorraine aux tests de rentrée qui sont organisés chaque année depuis 2017, pour évaluer le niveau des écoliers français.

De gros progrès chez les CP en Zone d'éducation prioritaire

Pour les élèves de CP, "On constate que pour presque toutes les compétences, la moyenne des élèves de l’académie est supérieure à la moyenne nationale pour l’ensemble des publics, détaille le Rectorat. La seule exception concerne la compétence « comprendre un texte lu par l’enseignant » pour les élèves de REP+ où l’écart constaté est de -0,27 par rapport au national. Si on compare les résultats de l’évaluation CP de 2022 aux résultats de 2019, avant la crise sanitaire, on constate une stabilité pour l’ensemble de la cohorte mais des progrès significatifs dans de nombreuses compétences en éducation prioritaire".

Les résultats des évaluations des CP en zone REP+ - Académie de Nancy-Metz

Les CE1 peuvent se targuer de beaux résultats

Les CE1 lorrains affichent une belle réussite pour ces évaluations, le rectorat évoque même "des résultats académiques supérieurs aux moyennes nationales pour toutes les compétences, particulièrement dans les REP+". On peut même dire qu'ils ont la bosse des maths puisque le Rectorat indique notamment de belles performances sur les compétences "additionner" et "soustraire".

Les résultats des évaluations en CP. - Académie de Nancy-Metz

En comparant les résultats de ce niveau aux résultats avant la crise sanitaire, il faut néanmoins rester vigilant, notamment sur l'écriture des mots et la lecture à voix haute.

Les résultats en baisse pour la deuxième année consécutive en sixième

Les résultats de nos sixièmes sont en baisse dans tous les domaines : "Cela se traduit par des scores moyens en baisse et une proportion moindre d’élèves dans les groupes de compétences supérieurs", confie le Rectorat.

Les services de l'Education nationale ajoutent : "En français, les résultats académiques sont un peu inférieurs aux résultats nationaux, sauf pour l’éducation prioritaire et sauf pour l’orthographe et la fluence. En particulier, les tests spécifiques 2022 sur le lexique et la compréhension de l’écrit montrent des résultats inférieurs aux résultats nationaux. Les filles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons. En mathématiques, les résultats académiques sont un peu supérieurs aux moyennes nationales ; c’est en particulier le cas aux tests spécifiques sur la résolution de problèmes et sur les automatismes. Les garçons ont de meilleurs résultats que les filles à la plupart des tests".

Les résultats des collégiens de l'académie sont en baisse depuis deux ans, mais reste meilleurs que ceux affichés en 2019.

Contexte encore marqué par la crise sanitaire

Le Rectorat rappelle que ces évaluations interviennent après une nouvelle année marquée par la crise sanitaire du coronavirus, avec des périodes d'isolement pour certains enfants et parfois des fermetures temporaires de classe, avec mise en place du travail en distanciel.

Au niveau national, les résultats de ces évaluations font apparaître un "tassement" des résultats en français en CE1 et 6e, et un creusement des inégalités en mathématiques à l'arrivée au collège. Ces chiffres s'expliqueraient par la crise sanitaire.

Adapter la politique éducative

Dans un communiqué, le Rectorat explique : "Les professeurs ont déjà reçu les résultats individuels de leurs élèves et ont donc pu les exploiter à des fins pédagogiques. Les résultats individuels sont également communiqués aux familles, permettant ainsi à chacune de connaître les points d’appui et de progression de ses enfants. Enfin, au niveau national, ces évaluations permettent de disposer d’éléments consolidés et d’adapter la politique éducative".