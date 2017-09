Evaluations en CP : dans l'Yonne, la question divise

C'est une des nouvelles mesures gouvernementales : en septembre, tous les élèves de classe préparatoire passeront une même série d'évaluations de français et de mathématiques pour déterminer leur niveau. Un dispositif qui fait déjà grincer des dents chez les parents et les professeurs.

"La maîtresse nous en a parlé deux minutes la semaine dernière, mais sinon..." La phrase de Marie reste en suspens, comme ses interrogations au sujet de cette fameuse évaluation. Venue chercher sa fille à l'école Renoir d'Auxerre, elle n'a quasiment pas eu d'information à ce propos.

Adapter l'enseignement pour réduire les inégalités

Certains parents sont mieux informés, comme Sonia : elle trouve que "c'est une très bonne chose pour ma fille. Ca permettra de voir dans quels domaines elle a des lacunes, où est-ce qu'elle a besoin d'aide." Car c'est cela le but affiché de ces évaluations : obtenir un instantané du niveau de chaque élève, afin que le professeur puisse adapter son enseignement au plus près des besoins de chacun, ceci dans l'objectif de réduire les inégalités sociales à l'école.

Ce point, Henri, un autre parent d'élève, n'y croit pas vraiment : "A cet âge-là, difficile d'évaluer le niveau d'un élève... [Les enfants ont environ 6 ans à l'entrée au CP] Je ne pense pas que ça puisse aider à régler un quelconque problème d'inégalités. Pour moi, les inégalités elles sont sociales avant d'être scolaires. Il faudrait se pencher dessus avant de vouloir à tout prix mettre des notes."

Les enseignants dubitatifs sur la méthode

Les inégalités sociales, c'est aussi ce qui fait tiquer Nina Palacio, déléguée du personnel au SNIUPP-FSU, un syndicat enseignant de l'Yonne. Selon elle, la méthode d'évaluation est biaisée car elle s'attache trop à la technique de lecture, la méthode dite "syllabique", sans accorder suffisamment d'importance à la compréhension. "Or, ce qui constitue les inégalités scolaires, ce sont effectivement les inégalités sociales. Les enfants issus de milieux défavorisés, de classes populaires, arrivent à l'école avec un déficit de vocabulaire, mais aussi d'outils de réflexion et de compréhension du monde. C'est cela qu'on cherche à leur apporter."

C'est justement dans ce sens qu'ont été revus les programmes d'enseignement de maternelle en 2015, explique-t-elle : "On a donné plus de place au sens, à la lecture fine, à la compréhension d'une histoire." Problème : "Les évaluations de CP qu'on nous impose aujourd'hui vont à l'encontre de cette logique. Elles ne s'attachent pas assez au sens, mais vont au contraire demander de la technique de déchiffrage et de lecture syllabiques. Et ça, en résumé, c'est "simple", tous les élèves vont y arriver." Les inégalités, insiste-t-elle, demeureront en revanche pour ce qui est de la compréhension des choses.

La crainte d'être jugés sur le niveau des élèves

Autre inquiétude pour les enseignants, c'est l'usage qui sera fait des résultats. En effet, ces derniers seront transmis aux parents et à l'éducation nationale. "La crainte qu'on a", explique Nina Palacio, "c'est qu'on donne une note à un enseignant selon que ses élèves aient eu, ou non, de bons résultats. Or, on sait que ça n'a pas forcément de lien ; suivant les conditions, dans des zones défavorisées, les élèves auront de mauvais résultats et ça ne voudra pas dire que l'enseignant est mauvais."

En tout cas, les professeurs ont tout le mois de septembre pour effectuer ces évaluations, qui se déroulent par tranches de 20 minutes. Dans l'Yonne, 3600 élèves de CP sont concernés.