Evaluations nationales en CP et CE1 : "ces tests arrivent trop tôt" pour les syndicats enseignants de l'Yonne

Deux semaines après la rentrée, les CP et CE1 passent à la vitesse supérieure dans les écoles icaunaises. En effet, les évaluations nationales commencent ce lundi 14 septembre et vont durer quinze jours. Pour le SNUIPP, ces tests post-confinement arrivent trop tôt dans l'année.

C'est un passage obligé pour les CP et CE1 depuis plusieurs années : celui des évaluations. Des tests nationaux, standardisés, qui sont proposés chaque année aux élèves pour déterminer leur niveau. "Ce sont les mêmes d'année en année", regrette Benoît Foissy représentant du personnel au SNUIPP et directeur par intérim à l'école élémentaire Renoir d'Auxerre. "C'est d'ailleurs le principal reproche qu'on peut lui faire. Il n'y a qu'une question sur le confinement et ce qu'ont fait les élèves pendant cette période. Et cela ne tient pas compte de l'absence éventuelle de travail de certains élèves."

"Trop tôt"

Cela explique d'ailleurs pourquoi ce syndicaliste estime qu'elles arrivent trop tôt. "Cette année particulièrement, cela paraît vraiment rapide. Il aurait fallu encore quinze jours, trois semaines pour permettre aux enfants de s'installer en tant qu'élèves, dans le savoir-être, et pouvoir se poser dans des évaluations. En plus ces tests sont chronométrés. Cela peut perturber certains élèves qui ne vont pas réussir l'exercice proposé alors que dans une autre situation il pourrait le réussir."

D'après les premiers retours de ses instituteurs à l'école élémentaire Renoir, les élèves de CP et CE1 butent surtout dans la concentration et la reprise de la lecture. ; conséquences directes du confinement. "Là dessus, les enseignants vont, comme d'habitude, "faire en sorte que". C'est notre métier et nous sommes professionnels. Dans une classe, de toute façon, il n'y a pas deux difficultés. Il y a 23 élèves qui sont différents et qui ont leurs propres problèmes. Les enseignants sont habitués à gérer l'ensemble des difficultés d'une classe."