Évaluations nationales : les résultats des élèves de l'Académie de Reims en hausse

Les élèves de l'Académie de Reims sont en progression. Voilà ce que l'on peut tirer des résultats des évaluations nationales publiés ce mardi par le ministère de l'Éducation nationale. Ces contrôles en début d'année, dès la rentrée, sont destinés aux élèves de CP, CE1 et 6e. Ils permettent, depuis 2018, d'évaluer le niveau global des enfants en français et en mathématiques.

Dans l'Académie de Reims, les résultats 2021 sont encourageants : "Les élèves avaient pâti lourdement de la crise pandémique, développe Olivier Brandouy, le recteur d'Académie. La crise n'est pas derrière nous, mais nous avons rattrapé les niveaux de 2018 et c'est une vraie source de satisfaction."

Dans le détail, pour les CP, les résultats en français sont globalement similaires aux résultats nationaux 2021 et meilleurs qu'en 2018, notamment en reconnaissance des lettres (la proportion d'élèves maîtrisant ce domaine de manière satisfaisante progresse de 63,7% en 2018 à 66,7% en 2021) et en écriture des nombres (progrès de 84,2% à 90%).

Lecture à voix haute et compréhension des mots

Au niveau du CE1, là-aussi le niveau augmente par rapport à 2019 et 2018 "mais il faut continuer à faire des efforts sur la lecture à voix haute et la compréhension des mots", selon Olivier Brandouy. Le recteur veut effectivement chercher l'excellence dans ces domaines, malgré les bons progrès enregistrés cette année : la proportion d'élèves maîtrisant la lecture de mots à voix haute de manière satisfaisante progresse de 67,8% en 2018 à 74,6% en 2021.

Pour les plus grands, la lecture est en revanche véritablement le point noir. Selon le ministère de l'éducation nationale, 50 % des enfants arrivant en 6e n’ont pas une lecture orale fluide. Pour Eric Hornewer, inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré de Reims Nord, il y a un travail à faire sur cette question : "On interroge la capacité des élèves à lire un certain nombre de mots en une minute et certains élèves connaissent des difficultés. On a une grande disparité entre les enfants et il faut continuer à soutenir les lecteurs incertains. On doit travailler cette liaison entre premier et second degré pour poursuivre les aides engagées."

Les évaluations nationales, un pilier pour certains enseignants

Ces évaluations nationales, mises en place en 2018 sont importantes pour certaines équipes pédagogiques, qui s'appuient dessus le reste de l'année : "Les résultats sont très attendus, confie Floriane Houb, directrice de l'école élémentaire Galliéni. On a un état des lieux des élèves qui réussissent ou non, donc on peut définir ceux qu'on va prendre en aide sur les activités pédagogiques complémentaires par exemple."