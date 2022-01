Évron : des lycéens inquiets après trois mois sans cours de français à quelques mois du bac

"On se sent seul, en fait, dans cette situation", déplore Chloé Césena, élève de première au lycée Raoul Vadepied, à Évron. Depuis trois mois, elle n'a pas eu un seul cours de français. Sa professeure, absente pour des raisons personnelles, n'a toujours pas été remplacée. "On sait que ce n'est pas de sa faute, mais nous, personnellement, les premières générales, on passe le bac de français en juin et on a trois mois de retard sur le programme. On commence à s'inquiéter." Ils étaient une centaine à se mobiliser, ce jeudi après-midi, devant le lycée, pour tenter d'alerter sur cette situation et, peut-être, trouver un professeur remplaçant.

"Trois mois du programme qui sont passés à la trappe"

La direction a été mise a courant de la situation et, selon ces élèves, le lycée fait tout ce qu'il peut pour tenter de la résoudre. Une situation complexe puisqu'en plus des cours de français, cette professeure donnait également des cours d'humanité, de latin et d'arts visuels. "Les terminales ont le bac de littérature philosophie humanités dans moins 60 jours et on a déjà trois mois du programme qui sont passés à la trappe, explique Blanche Toquer, une élève de Terminale à l'origine de la manifestation. Au bac, ça parle beaucoup d'égalité des chances, mais là, ça fait trois mois qu'on n'a pas cours. Donc, l'égalité est un petit peu faussée. Ça nous stresse parce qu'on se dit mince, on ne va pas avoir les mêmes capacités que les autres. Pourtant, on va avoir le même sujet et on a peur de ne pas être préparé suffisamment bien."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Décaler les épreuves ?

Les slogans fusent, "On veut des profs", ou encore "pas de profs, pas de bac". Cela fait plusieurs mois que ces élèves tentent de mettre la lumière sur ce problème, notamment via les réseaux sociaux. "On demande dans l'idéal un remplaçant pour pouvoir au moins rattraper un peu le retard qu'on a, explique Blanche Toquer. Et si ce n'est pas possible, le décalage des épreuves, parce qu'on n'a pas le choix. On a déjà trois mois qui sont passés."

Ce jeudi soir, ces élèves ont été rejoints par leurs parents et par certains professeurs, pour les soutenir.