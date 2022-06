Examens en basque : le collectif "Azterketak euskaraz" bloque l'inspection académique à Bayonne

Les parents d'élèves et enseignants du collectif "Azterketak euskaraz" bloquent ce mercredi après midi l'inspection académique à Bayonne. Parents, professeurs de Seaska, la fédération des écoles immersives en langue basque, ils sont 80 en tout à s'être donnés rendez-vous devant l'institution située dans le quartier des arènes. En ce jour d'épreuve de philosophie du baccalauréat, ils réclament une nouvelle fois la possibilité pour les élèves de passer leurs examens du brevet et du bac en langue basque.

Ils n'ont pas pu accéder aux locaux qui étaient fermés à leur arrivée, et bloquent l'accès et la sortie de l'inspection académique, enfermant pour le moment les employés à l'intérieur, et ont déployé une immense banderole le long du bâtiment "Azterketak euskaraz eta kitto", (traduction: "les examens en basque et puis c'est tout").