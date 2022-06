Examens en basque : le collectif "Azterketak euskaraz" quitte l'inspection académique de Bayonne

Ils ont rangé leurs cartons. Les parents, professeurs de Seaska (la fédération des ikastolas, les écoles immersives en langue basque), membres du collectif Azterketak Euskaraz ("les examens en basque") ont quitté l'inspection académique de Bayonne. Le collectif occupait les lieux depuis mercredi pour demander un rendez-vous avec le ministre de l'Éducation Nationale, et pouvoir faire passer les examens au collège et lycée en basque. Quatre jours après le début de la mobilisation, ils n'ont toujours reçu un mot ni du rectorat, ni du ministère. "Après quatre jours, il est clair que Paris fait la sourde oreille et ne nous répondra pas, déplore Peio Jorajuria, président de Seaska. Nous n'avons pas eu un seul coup de téléphone, un seul appel, même pas un petit SMS, rien du tout. Ç'a été silence radio".

"C'est un symbole qui est très important, ce que nous n'avons pas obtenu de Paris. Nous l'obtiendrons des structures et des collectivités locales." Peio Jorajuria, président de Seaska

Pendant ces quelques jours, ils ont néanmoins reçu plusieurs visites politiques, celles de tous les candidats aux élections législatives notamment et ont travaillé leur réseau. Et finalement, ils ont conclu un accord avec l'agglomération Pays basque au sujet de l'épreuve de sciences du brevet qui doit se dérouler les 30 juin et 1er juillet prochain. L'agglomération a accepté de leur mettre à disposition un local pour organiser la correction des copies en euskara des épreuves de sciences du brevet. Concrètement, les 250 élèves de 3ᵉ à Seaska passeront ces épreuves de sciences en basque, seront corrigés par des professeurs venant du public et enseignement catholique privé. Ils ne seront pas comptabilisés officiellement par l'académie, mais auront une valeur symbolique puisque les élèves seront corrigés et notés. Par ailleurs, selon eux, l'agglomération accueillera ensuite ces élèves pour une cérémonie dans ses locaux en juillet.

Ils ont donc finalement décidé de quitter les lieux ce samedi en fin d'après midi, mais entendent bien poursuivre leur mobilisation pour obtenir à long terme de pouvoir faire passer toutes les épreuves du brevet et du baccalauréat en basque.