La présidence de l'université a décidé de reporter les examens lundi 6 janvier alors qu'une assemblée étudiante venait de voter le blocage de la fac et la perturbation des épreuves en cours. Problème : il n'y a pas encore de calendrier pour les reports, ce qui agace et inquiète les étudiants.

Examens reportés à Rennes 2 : les étudiants entre colère et inquiétude

Rennes, France

Pas moins de huit examens reportés depuis début décembre et toujours pas de nouveau calendrier. Jeanne*, en deuxième année de psychologie à Rennes 2, n'en peut plus : "On ne sait même pas s'il faut qu'on révise, il y a beaucoup de démotivation, étant donné qu'on ne sait pas quand auront lieu les partiels. Ce sera peut-être en juin, donc le travail fourni en décembre sera en quasi totalité perdu."

Crainte d'une "dévalorisation du diplôme"

Sa copine Juliette, étudiante en infocom, pense aux examens qu'elle ne passera peut être pas, mais aussi à la suite de son parcours universitaire : "J'ai l'impression que _ma licence ne va pas valoir grand chose_. Quand je vais postuler à des masters, les recruteurs vont se dire "Elle vient de Rennes 2, ils ne passent pas leurs épreuves, ce sont des fainéants, ils bloquent dès qu'ils passent des partiels." C'est inadmissible."

Cette étudiante dit aussi ne pas comprendre les décisions de la présidence de Rennes 2 : "Notre voix n'est pas entendue, on a envie que les gens sachent qu'il y a une grande majorité silencieuse qui a envie de travailler. On a l'impression que ce n'est pas pris en compte par la présidence, qu'il y a des non-dits, des questions sans réponse. On _demande donc un rendez-vous avec le président_, pour aussi faire entendre la voix de la majorité des étudiants qui demande d'arrêter de nous bloquer les partiels."

Des précisions sur les reports en cette fin de semaine

Les étudiants à distance sont aussi inquiets, eux qui travaillent souvent à côté de leurs études. Selon la présidence, ils sont environ 1000 à s'être déplacés à Rennes pour leurs examens, finalement annulés. Lionel en fait partie : il a dû prendre des congés et s'organiser pour venir de Paris : "En comptant le billet de train, le logement, le fait de vivre quand on travaille peu ou pas pendant les partiels, c'est très stressant. On se demande maintenant comment ça va se dérouler pour passer nos examens, comment on va devoir s'organiser ? Cela manque de sérieux."

Selon la présidence de l’université, on devrait en savoir plus en cette fin de semaine sur le report des examens. Le lundi 6 janvier, la présidence avait pris la décision de reporter toute la semaine d'examens, après qu'une assemblée générale d'étudiants a voté le blocage de l'université et que certains d'entre eux avaient perturbé les examens en cours. Quelques heures après la décision de l'administration, des étudiants avaient partagé leur colère sur les réseaux sociaux.

(*le prénom a été modifié)