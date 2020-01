Examens reportés à Rennes 2 : pas d'épreuve avant la fin janvier

Rennes, France

"Aucun examen n'aura lieu avant la fin du mois de janvier" : c'est ce qu'annonce la présidence de l'université Rennes 2 dans un communiqué publié ce vendredi 10 janvier.

Une décision prise par la direction alors que l'Assemblée générale des personnels "a voté la poursuite de la grève _jusqu'au mercredi 15 janvier" et que l'Assemblée générale des étudiants "a voté le blocage de l'établissement_" lundi 13 janvier. La présidence explique une décision également motivée "plusieurs appels à mobilisation pour les journées de mardi, mercredi et jeudi prochains sont annoncés par les organisations syndicales nationales."

Nouveau calendrier d'examens d'ici une dizaine de jours

Le communiqué précise également qu'un nouveau calendrier d'examens sera communiqué sous une d'ici une dizaine de jours aux étudiants.

Des dispositions sont également annoncées pour les étudiants à distance : leurs examens auront normalement lieu pour la semaine du 13 janvier. Les épreuves qui ont été reportées cette semaine du 6 au 10 janvier "seront réorganisés en ligne".

"Nous comprenons la déception voire la colère des étudiants"

La présidence consacre aussi un paragraphe aux étudiants, alors que beaucoup ont partagé leur colère sur les réseaux sociaux face à l'annulation des partiels en cette semaine du 6 janvier : "_Nous comprenons la déception, voire la colère, des étudiant·e·s qui ont le sentiment d'avoir révisé leurs examens pour rien_. Nous pouvons vous assurer que toutes les décisions sont prises dans le seul but de préserver la communauté des personnels et des étudiant·e·s de désagréments plus lourds encore. Dans cette situation difficile, nous comptons sur la compréhension de toutes et tous", conclut le communiqué.

Le lundi 6 janvier, la présidence avait pris la décision de reporter toute la semaine d'examens, après qu'une assemblée générale d'étudiants a voté le blocage de l'université et que certains d'entre eux avaient perturbé les examens en cours, en subtilisant notamment des copies et bordereaux d'examen.