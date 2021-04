EXCLU France Bleu Azur - 65.000 autotests livrés dès ce matin par l'académie de Nice aux enseignants

Six millions d'écoliers de maternelle et primaire retrouvent ce matin des classes vidées prématurément avant les vacances début avril. Une rentrée sous protocole strict : un cas et c'est toute la classe qui retourne à la maison. Mais pour éviter de devoir fermer à nouveau, l'accent est mis sur le dépistage. 400.000 autotests commandés par la France.

"Nous avons été livrés vendredi et samedi et nous commençons depuis sept heures ce matin à distribuer 65.000 autotests dans toutes les écoles de l'académie"

Par ailleurs, le second degré (collège et lycée) pourra proposer dès la rentrée des autotests à tous les élèves et les enseignants assure le recteur.

Comment cela va se passer ?

Il y aura un autotest par semaine et deux pour les élèves. Il est fortement conseiller de se tester au moindre symptôme. Il suffit de 15 minutes pour se tester annonce le recteur.

"Il faut casser les chaines de contaminations"

Et dans l’organisation le recteur estime que cela se fera sur le temps scolaire même si tout n'est pas calé.