Exiger une tenue correcte au collège, c'est du sexisme pour Sud Éducation

Bruno Chaniac, professeur d'histoire-géographie et représentant du syndicat Sud-Éducation Gard-Lozère, était ce jeudi l'invité du 7H50 de France Bleu Gard Lozère.

En ce mois de juin et par des températures caniculaires, dans des établissements scolaires du Gard, fleurissent des communications de l'administration aux familles ou des commentaires oraux des enseignants concernant des tenues d'élèves jugées "trop courtes" ou "trop légères".

Tenue correcte ?

Certains chefs d'établissement rappellent aussi le règlement intérieur, invitant bien souvent au port d'une "tenue correcte" à l'école. Ces propos et écrits font écho aux propos du ministre qui, en septembre 2020, suite à plusieurs polémiques au sein de lycées, invitait les jeunes filles à "s’habiller normalement" voire à opter pour des tenues "républicaines".

Selon le syndicat Sud Éducation Gard-Lozère, "ces injonctions vestimentaires visent presque uniquement les élèves filles. Or, que signifie "trop court" ou "trop léger" ? Qu’est-ce qu’une tenue "correcte" ? Une élève est-elle moins sérieuse et rigoureuse lorsqu’elle porte un short ou un crop top ? Le port d’une jupe ou d’un décolleté peut-il nuire à l’apprentissage ?"

Sud Éducation rappelle que les élèves doivent pouvoir choisir elles-mêmes leurs vêtements sans subir la culpabilisation et la sexualisation de leur corps, notamment de la part des adultes. En effet, toujours selon le syndicat d'enseignants, apprendre aux jeunes filles qu’elles doivent adapter leur tenue perpétue des stéréotypes de genre, nourrit les inégalités et les violences et participe de la culture du viol.