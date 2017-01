Expérimentation à l'école : pour FO, les classes sans note, "c'est comme une météo sans températures"

Depuis le mois de novembre, plusieurs classes de 6è expérimentent, en Moselle, le système sans note. Au lieu du barème habituel, ils reçoivent une appréciation de leur professeur. Une réforme que dénonce le syndicat Force Ouvrière dans les collèges et les lycées.

N'y aura-t-il bientôt plus de note dans les écoles et les collèges de France ? En tout cas, depuis le mois de novembre, une expérimentation est menée, en Moselle, pour remplacer la bonne vieille note sur 20 par des appréciations. Mais ça n'est pas satisfaisant pour le syndicat FO. Solène Faupin, sa secrétaire départementale, explique : "C'est comme si, à la météo, au lieu de donner des températures, on disait qu'il va faire très froid ou froid. C'est trop compliqué. Il faut bien que les élèves voient qu'ils ont des mauvaises notes parce qu'ils n'ont pas appris leurs cours."

Manque de moyens

Et selon elle, les enseignants qui expérimentent ne sont pas convaincus non plus. "Une enseignante me racontait que les élèves étaient venus la voir pour lui demander une note. Car eux-même n'arrivent pas à comprendre s'ils sont bons ou non."

Pour le syndicat, cette réforme sert uniquement à masquer la baisse générale du niveau, causée notamment par le manque de moyens dans l'éducation nationale. "Cela fait 10 ans que nous n'avons pas été augmentés, alors que le cout de la vie, lui, augmente", explique la syndicaliste.