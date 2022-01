Rebond des contaminations : comment remplacer les enseignants?

Le protocole sanitaire reste le même qu'avant les vacances dans les écoles, insiste Hélène Insel. Depuis le mois de novembre, rappelle la rectrice de l'académie de Grenoble, lorsqu'un cas de Covid était détecté, l'ensemble de la classe devait se faire tester et les élèves pouvait revenir en classe avec un test PCR ou antigénique négatif. Une règle qui reste en vigueur. Mais désormais, il faudra faire de nouveau un autotest - fourni en pharmacie au moment du premier test - à J+2 et un autre à J+4. "Il faudra fournir à l'école une attestation sur l'honneur des parents que ces tests sont négatifs" précise Hélène Insel. Si ce n'est pas le cas ? L'enfant ne pourra pas revenir à l'école. Et en cas de test positif, l'élève devra s'isoler.

"Un mois compliqué"

Les enseignants eux sont soumis aux mêmes règles que tous les adultes : s'ils sont cas contact et ont un schéma vaccinal complet (90% des personnels sont vaccinés selon le rectorat), alors pas besoin de s'isoler si l'on présente un test négatif. "On va avoir un mois un peu compliqué comme l'ensemble de la société avec un virus qui circule rapidement, mais en même temps le fait que les professeurs qui sont cas contact peuvent revenir s'ils ont un test négatif sans devoir s'isoler une semaine, ça va limiter les absences" veut croire la rectrice.

Appel aux "jeunes retraités" de l'enseignement

Reste que cette question des remplacements va se poser de façon accrue dans les prochaines semaines alors que le variant Omicron se diffuse à grande vitesse. De quels leviers, donc, dispose l'Éducation Nationale? "Nous avons des brigades de remplacement qui évidemment ne sont pas à la hauteur d'une crise sanitaire comme nous la connaissons. Nous faisons donc appel d'abord à des contractuels supplémentaires ; on peut aussi avoir des professeurs - plutôt dans le second degrés - qui suivent à distance des élèves qui sont en classe, surveillés par un assistant d'éducation. Et on fait appel aussi à des jeunes retraités. On a commencé à les identifier et on a commencé à les solliciter", confirme Hélène Insel. Enfin, autre levier : les formations des enseignants. Elles sont suspendues tout le mois de janvier pour limiter les besoins en remplacements.