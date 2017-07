Eybens : la rénovation du collège des Saules a débuté, il s'appelle désormais "Lucie Aubrac - Géants"

Les travaux de rénovation de l'ancien collège des Saules, à Eybens, ont débuté mercredi. L'établissement inutilisé depuis la Toussaint servira l'année prochaine à l'accueil des élèves de Lucie-Aubrac : le collège de la Villeneuve à Grenoble incendié le 11 juin dernier.

Après l'incendie de leur collège à la Villeneuve, les élèves de Lucie-Aubrac avaient pu terminer leur année scolaire au lycée Mounier, à Grenoble, dans un premier temps pour les Troisièmes, puis dans les locaux de l'ESPE. Le Département disposait alors de plusieurs solutions quant à la rentrée scolaire 2017-2018 : c'est l'ancien collège des Saules situé à Eybens qui a été choisi. Cette solution était aussi la préférée des parents d'élèves au vu de la proximité géographique, mais aussi de la possibilité de laisser les 360 collégiens ensemble.

Le collège renommé "Lucie Aubrac - Géants"

Ne l’appelez plus "l'ancien collège des Saules" mais "Lucie Aubrac - Géants" : un nouveau nom pour faciliter la dénomination de ce site réhabilité et ne pas le confondre avec le nouveau collège des Saules. Coût de la rénovation : un peu plus de deux millions d'euros, entièrement pris en charge par le Département. Le collège des Saules avait été fermé à la rentrée de Toussaint 2016 et était depuis inutilisé. Les travaux consistent principalement en de la remise en état des sols, murs et plafonds, en l'installation du matériel scolaire, et en la remise aux normes des réseaux électriques et internet.

#CollegeLucieAubrac les travaux de remise en état de l'ancien collège des Saules ont débuté ce 12/07. Le communiqué https://t.co/fF88MCIvlxpic.twitter.com/j2P3ppQcaJ — Isère (@CDIsere) July 12, 2017

Une entreprise de travaux public basée à Saint-Martin-le-Vinoux a été sélectionnée, les travaux ont débuté mercredi après une journée d'observation mardi. Une dizaine d'ouvriers sont déjà sur place : d'ici peu, ils devraient être une quarantaine sur ce chantier. Eux estiment possible la livraison de l'établissement scolaire dans un délai de 6 semaines. Sur place, le président de l'Isère Jean-Pierre Barbier s'est également dit "plutôt optimiste".

Une solution provisoire pour deux ou trois ans

Une rénovation de six semaines pour une utilisation... de deux à trois ans. En effet, comme prévu, le collège sera bien détruit à l'issu de cette période. Ainsi, une concertation sera lancée en septembre sur la question de la reconstruction du collège Lucie-Aubrac. D'ici là, une page Facebook permettra aux parents d'élèves de suivre l'avancée des travaux tout l'été.