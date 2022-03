Fac de lettres de Besançon: une manifestation pour dénoncer les problèmes de ménage sur le site Canot

Opération "grand ménage de printemps" ce lundi 14 mars sur le site Canot de l'UFR SLHS (Unité de Formation et de Recherche Sciences du Langage, de l'Homme et de la Société), autrement dit la faculté de lettres et de sciences humaines de Besançon. Une vingtaine de personnes, pour l'essentiel des enseignants et personnels, membres du conseil de gestion de la faculté, ont sorti seaux, balais, pelles et sacs poubelle, pour effectuer symboliquement un nettoyage des locaux. A l'origine de cette manifestation: un désaccord entre la fac de lettres et la présidence de l'Université de Franche-Comté sur les moyens à mettre en oeuvre pour assurer la propreté des lieux.

En mars 2021, insatisfait des services rendus par une entreprise extérieure pour le ménage et l'entretien de locaux de l'Arsenal (l'ancienne faculté de médecine), le conseil de gestion de l'UFR SLHS avait demandé à ce que le contrat avec cette entreprise soit dénoncé. La direction de l'UFR avait alors proposé de financer en interne l'équivalent-temps plein d'un poste et demi pour le ménage. Objectif: faire des économies, gagner en qualité, et offrir des conditions de travail moins pénibles pour les personnes recrutées.

Des membres du conseil de gestion de l'UFR SLHS de Besançon balaient une salle du site Canot pendant un cours d'histoire. © Radio France - Christophe Mey

L'Université de Franche-Comté avait alors résilié le contrat avec l'entreprise qui s'occupait de l'Arsenal. Entre-temps, une partie importante de l'UFR a dû déménager dans des locaux provisoires, sur l'ancien site de la caserne des pompiers au pont Canot, en raison des travaux de rénovation entrepris sur les bâtiments de l'ancienne faculté de médecine. Depuis le 28 février dernier, près de 1.500 étudiants, enseignants et personnels passent chaque jour dans ces bâtiments en préfabriqué. Et selon le conseil de gestion de l'UFR, l'Université a fait volte-face, la solution de faire faire le ménage par du personnel recruté en interne a finalement été abandonnée, et un contrat a été signé avec une nouvelle société prestataire.

"Cette décision va s’avérer plus onéreuse pour l’UFR, moins bonne pour le personnel, pour un service rendu tout aussi insuffisant que le précédent", estime Pascal Ducourneau, le doyen de la fac des lettres, qui était à la tête de la manifestation ce lundi après midi. D'après lui, si les sanitaires seront effectivement nettoyés quotidiennement, "pour les salles de cours, les bureaux et les couloirs, la périodicité des interventions sera trois fois moindre que dans les anciens locaux de l'Arsenal".

Des membres du conseil de gestion de l'UFR, avec le doyen pascal Ducourneau, vident les poubelles des salles de cours sur le site Canot. © Radio France - Christophe Mey

Du côté de la présidence de l'Université, on explique que l'externalisation garantira la continuité de la prestation de ménage. Pour Pascal Fabre, vice président de l'Université de Franche Comté en charge des moyens, "il peut arriver que des personnes démissionnent, qu'elles tombent malade, dans ce cadre, et le service s'arrête, ce qui est extrêmement gênant. Une société sous contrat est tenue d'assurer la permanence du service". Pascal Fabre qui assure que la qualité du service rendu par la société prestataire sera examiné de près tout au long du contrat.