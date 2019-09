Fac de médecine : les étudiants dacquois réussissent tout aussi bien que les bordelais

Le taux de réussite au PACES est exactement le même à Bordeaux et dans la toute récente antenne dacquoise, où les étudiants suivent, depuis l'année dernière, les cours par vidéo-conférence.

dax

Ils ont fait leur rentrée, ce lundi, dans l'amphithéâtre de l'institut du thermalisme à Dax. Une centaine d'étudiants se lance dans la course au PACES, terrible concours couperet de première année de médecine, soit deux fois plus que l'année dernière (58 étudiants inscrits à Dax).

Tous plutôt sereins à l'idée de suivre les cours dispensés à Bordeaux par vidéo-conférence. Le taux de réussite, l'année dernière, étant similaire pour les deux écuries : 17%.

Les étudiants dacquois suivent les cours magistraux dispensés à Bordeaux en vidéo-conférence © Radio France - Sébastien Cabrita dos Santos

"Ça ne change absolument rien, confie une étudiante, puisque de toute façon les étudiants bordelais n'ont pas le droit de poser des questions au professeur pendant les cours magistraux".

D'autant que même à Bordeaux, la majorité des cours est suivie par vidéo, pour permettre aux 3 000 étudiants inscrits de ne pas en manquer une miette.

Une salle "immersive" pour les travaux pratiques

Les travaux pratiques sont dispensés par des tuteurs. Les étudiants dacquois reçoivent régulièrement la visite des étudiants de l'école de kiné de Dax, en personne.

Mais ils suivent également des tuteurs bordelais grâce à une salle immersive, toute équipée de micros et caméras : "quand les étudiants appuient sur le micro, l'image zoom sur leur tête et le tuteur qui donne son cours depuis Bordeaux sait à qui il parle précisément", raconte Florian, tuteur en charge des étudiants dacquois.

De meilleures conditions de travail

Sans parler des autres avantages cachés d'étudier à Dax pour ces étudiants qui, pour beaucoup, ont grandit dans le coin. Pas de galère pour se garer le matin dans cette ville à taille plus modeste que Bordeaux. Pas non plus de courses ou de ménage à faire pour ces étudiants qui ont fait le choix de rester chez les parents, le temps de cette année si particulière.