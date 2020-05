Face à la crise liée au coronavirus, à Dijon la BSB double ses places en alternance

Burgundy School of Business (BSB) double le nombre de places ouvertes en apprentissage dans ses programmes "Bachelor" et "Master Grande Ecole ". Sur Dijon et Lyon, dès la rentrée prochaine, c’est ainsi un potentiel de 300 jeunes qui pourront accompagner la relance économique sur ces territoires.

Dans le contexte de situation économique complexe que traverse la France, pour répondre aux besoins des entreprises et aux attentes des étudiants, la BSB va doubler le nombre de places ouvertes en apprentissage dans ses programmes Bachelor et Master Grande Ecole (MGE). Sur Dijon et Lyon, dès la rentrée prochaine, c’est ainsi un potentiel de 300 jeunes qui pourront accompagner la relance économique sur ces territoires.

Une réponse à la crise économique

La période du Covid-19 a drainé son lot de difficultés pour de nombreuses entreprises. L'école de management souhaite donc accompagner ses entreprises partenaires dans leur relance économique, et à ce titre l’alternance est une alliée de poids et la Loi Avenir Professionnel de 2019 facilite grandement sa mise en place. Sur Dijon, c’est le CFA Sup Bourgogne qui gère les contrats d’apprentissage de l’Ecole.

L’alternance, toujours plus prisée par les étudiants

Pour les élèves, l’alternance est une voie d’excellence qui associe grande qualité académique et expérience de terrain. C’est également un moyen de financer ses études, de percevoir un salaire et de poursuivre son cursus en toute sérénité dans le contexte économique difficile qui frappe aussi les étudiants et leurs familles. Même hors contexte, le cursus en alternance est de plus en plus plébiscité par les étudiants, qui mesurent bien notamment l’excellente insertion professionnelle qu’il procure sur le marché professionnel.