Face au variant Omicron, le recteur de l'Académie de Nancy-Metz assure mettre "les moyens nécessaires"

Le retour à l'école ce lundi se fait une nouvelle fois sous le signe de l'épidémie. Le variant Omicron oblige encore les enseignants, élèves et parents à s'adapter. Jean-Marc Huart, le recteur de l'Académie Nancy-Metz, fait le point sur les nouvelles dispositions.

C'est, depuis presque deux ans, devenu une habitude : à chaque rentrée scolaire un nouveau protocole, de nouvelles adaptation pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Après des vacances de Noël marquées par l'explosion des contaminations au variant Omicron, le ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé dimanche de nouvelles mesures. Désormais, à l'apparition d'un cas positif dans une classe, il faudra toujours faire un test mais la famille recevra aussi deux autotests, à faire à la maison à J+2 et à J+4. Les parents devront attester par écrit que les tests ont bien été faits et qu'ils sont négatifs.

Testing massif

"Nous renforçons la sécurité par du testing massif" assure le recteur de l'Académie Nancy-Metz Jean-Marc Huart qui défend un protocole qui s'adapte "à la situation du moment", alors que syndicats d'enseignants et fédérations de parents d'élèves se montrent une fois de plus très critiques.

Cellule de veille

Jean-Marc Huart ne cache par que la multiplication des personnes malades et des cas contacts risquent de créer des perturbations. "Nous mettons les moyens nécessaires pour faire en sorte qu'il y ait des professeurs devant tous les élèves." Ainsi, les formations ou réunions seront reportées et le recteur annonce mettre en place une cellule de veille spécifique pour gérer les absences. "Nous embaucherons des personnels contractuels, en cas de besoin. On a parfois des difficultés pour en trouver, notamment en zone rurale."