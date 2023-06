Face aux demandes répétées des parents, la mairie de Gignac adopte la semaine de 4 jours à l'école

Aller en classe le mercredi matin, cela existe toujours à Gignac... mais plus pour longtemps ! Face aux demandes répétées de certains parents d'élèves, la mairie avait lancé une consultation en avril dernier. Le résultat : 57% des sondés se sont exprimés en faveur d'un passage à la semaine de quatre jours. Malgré l'attachement de la mairie aux quatre jours et demi, le conseil municipal a donc entériné ce changement pour la rentrée de septembre 2023.

Chez les parents d'élèves, la nouvelle est globalement bien accueillie. "C'est une super nouvelle, se félicite Sandra, qui attend sa fille à la sortie des classes. Mes enfants ont du mal à s'endormir, et avec les cours le mercredi, ils sont épuisés en fin de semaine." Mais certains sont moins enthousiastes. "C'est une décision qui va creuser les inégalités, pense Laurent, éducateur auprès d'enfants en foyers. Ils n'ont pas papa ou maman pour les aider à faire ce qu'ils ne feront plus en classe."

Un casse-tête pour l'organisation

Côté mairie, on appréhende la suite. "On travaille beaucoup, on réfléchit à la meilleure façon d'organiser ces quatre jours", confie Joëlle Sorel, adjointe en charge des affaires sociales à Gignac. Le défi : rattraper les trois heures perdues le mercredi matin sur les autres jours. Cela ne peut pas être sur la pause repas, car il y a deux services. La seule option viable semble être de finir plus tard le soir.

Et puis il faut aussi répondre aux parents qui travaillent le mercredi et ne peuvent pas garder leurs enfants. "On va relancer le centre aéré les mercredis, rassure Joëlle Sorel. Bref, on change tout, alors que jusque-là, ça fonctionnait très bien..."

