Face aux difficultés du métier, les enseignants en formation de l'université de Poitiers tiennent bon

Les enseignants sont en grève ce jeudi 23 septembre à Niort. Ils dénoncent des conditions de travail difficiles, aggravées par un manque de professeurs. Pourtant, la relève est bien présente. À l'université de Poitiers, des jeunes rêvent toujours de devenir professeurs, envers et contre tout.

Un café à la main, Matthieu, futur professeur d'espagnol, profite de sa courte pause pour faire le point sur son choix de carrière. L'année vient à peine de commencer et pourtant, certains de ses camarades de promo ont déjà jeté l'éponge.

Je vous avoue que même moi, pendant l'été, j'ai presque eu un moment d'hésitation quant à ma réinscription... C'est un rêve, une vocation d'enfant : j'ai toujours souhaité enseigner, c'est quelque chose qui m'anime... Ce n'est pas l'argent qui me motive, ce ne sont pas les conditions de travail : c'est le fait de transmettre

En face de Matthieu, sa camarade Zaya en atteste : si la vocation l'emporte, devenir prof est loin d'être une sinécure. Mutation, précarité, manque de reconnaissance... En alternance, elle travaille deux jours par semaine dans un collège, à la tête de deux classes de 5ème et de 4ème.

Je suis rémunérée à 760 euros net, ce qui n'est pas énorme... Mais on s'y fait et on espère tout de même que ca va aller mieux dans les années à venir !