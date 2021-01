Face à un possible reconfinement, certains enseignants prennent les devants

Alors que l'on entend parler, avec de plus en plus d'insistance, d'un éventuel troisième confinement, certains enseignants s'organisent.

Depuis le début de l'année scolaire, Gilles Massacrier et ses collègues de l'école de la Chancellerie à Bourges s'organisent. "J'ai accéléré sur le programme de ma classe. Là, nous finissons l'imparfait puis nous allons immédiatement faire le futur. D'habitude je ne procède pas comme cela... mais bon". L'enseignant, membre du syndicat SNUIPP, a une classe de CE2 dans cette école classé Rep + -c'est à dire desservant des quartiers plus sensibles. Il préfère enchainer les notions et garder pour la fin de l'année les périodes de révisions. "On ne savait pas quand le confinement allait tomber. Plutôt que de faore régulièrement des révisions, je les garde pour le confinement et, s'il n'a pas lieu, pour la fin de l'année".

Adapter des leçons sur portable

Gilles Massacrier a aussi dressé un état des lieux. "Au premier confinement, ca s'est fait du jour pour le lendemain. Cette fois, j'ai demandé aux familles quel matériel elles avaient. Et j'ai découvert par exemple que dans ma classe, sur 25 élèves, seules quatre familles ont un ordinateur. Je le savais, mais pas dans ces proportions...".

En conséquence, il a donc imaginé des exercices et des leçons qui pourraient s'adapter à la lecture sur un écran de téléphone portable.

Il a aussi commencé à préparer des livres à distribuer à ses élèves. "Il faut savoir que dans les quartiers Rep +, on a environ 10% des élèves qui peuvent se faire aider par leur famille. Ca veut dire qu'on a beaucoup d'enfants de 8 ou 9 ans qui doivent apprendre seul". Son inquiétude, c'est de perdre de nouveau des élèves en route. "On sait que février mars est la période où l'on voit le travail de début d'année se cocnrétiser. Il y a souvent un décollage à ce moment là. C'est encore plus terrible pour les classes de CP ou de CMP2"

Anticiper, mieux prendre en compte la réalité des conditions de travail des enfants pour les aider à passer au mieux cette période difficile.