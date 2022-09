Facture énergétique, pouvoir d'achat des étudiants : l'UPPA fait sa rentrée cette semaine sans mesures Covid

Le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour a tenu une conférence de presse de rentrée ce mardi, où il a évoqué la question du chauffage des bâtiments, du pouvoir d'achat des étudiants en berne et du retour à des enseignements sans mesures Covid-19.

14 000 étudiants sont attendus en cette rentrée à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Ils seront, lorsque tous auront pris place, 9 000 sur le campus de Pau, 4 000 sur la côte basque, 900 à Tarbes et 400 environ à Mont-de-Marsan. Une première rentrée sans masque ni enseignement à distance dû à l'épidémie de coronavirus, depuis deux ans. Une année universitaire qui va coûter entre 650 000 et 800 000 euros de plus rien qu'en énergie, et qui risque aussi de peser sur le budget des étudiants.

Soutien financier et psychologique pour les étudiants

Le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, Laurent Bordes, a souhaité les rassurer. Notamment les 40 % d'élèves boursiers que compte l'UPPA, un chiffre au-dessus de la moyenne nationale. "Il y a les aides de l'État comme le repas à 1 euro et l'augmentation des APL, bien sûr, et puis nous avons également une commission, à l'UPPA, chargée d'étudier les dossiers de ceux qui rencontreraient des difficultés passagères, et de leur proposer une aide financière".

En plus du soutien pécunier, l'université a décidé de maintenir les deux postes supplémentaires - un médecin et un psychologue - créés pendant la période Covid-19, qui permettent aux étudiants qui en ressentent le besoin ou auraient des séquelles de ces deux années anxiogènes, de consulter un professionnel sur le campus. "Nous gardons, en tout, trois médecins et deux psychologues, car nous voyons bien au rythme des consultations qu'il y a une demande", ajoute Laurent Bordes.

La facture énergétique explose

Et puis cette année se pose la question de la facture énergétique : comment chauffer ces 130 000 mètres carrés de bâtiments, certains datant des années 1960 ou 1970 donc mal isolés, des "passoires énergétiques" même, selon le président. L'UPPA a fait les comptes : l'année risque de coûter entre 650 000 et 850 000 euros plus cher que les précédentes, rien qu'en énergie. "Nous avons anticipé ce coût pour 2022 mais ce qui nous inquiète c'est que cela dure dans le temps, même si nous sommes désormais connectés au réseau de chaleur urbain et que nous sommes sous contrats pluriannuels qui n'ont pas pour l'instant été remis en question, ajoute Laurent Bordes. Je ne sais pas s'il fera plus froid que d'habitude dans les amphithéâtres, mais quoi qu'il en soit nous les chaufferons de la même manière".