Strasbourg, France

L'appel concernait à la fois les étudiants, les lycéens et les enseignants. Un peu partout en France, des milliers de personnes ont défilé contre les réformes du bac et de l'accès à l'université. Un rassemblement était organisé à Strasbourg, ce mardi matin, il a réuni 150 personnes qui ont ensuite défilé dans les rues de la capitale alsacienne, en direction du rectorat. A Mulhouse, aussi, un rassemblement était organisé en fin d'après-midi.

A Strasbourg, les lycéens qui ont rejoint ce matin la place Kléber avaient tenté de mobiliser les élèves de plusieurs autres établissements, sans grand succès. Partis du lycée Marie Curie, à l'Esplanade, ils ont trouvé portes closes sur leur parcours.

Claire et Amélia, respectivement élèves de première et de terminale à Strasbourg, défilaient avant tout contre la sélection à l'université: "on a tous le droit de rentrer dans une fac si on a le bac! on ne doit pas choisir, on doit laisser sa chance à tout le monde. Le bac, il n'aurait pas la même valeur en fonction des établissements d'où l'on vient?! Se baser sur le contrôle continu, c'est une grosse inégalité!"

Dans les rues de Strasbourg © Radio France - Alice Fassbender

Cet appel a la mobilisation émane de plusieurs syndicats comme le Snesup-FSU, premier syndicat chez les enseignants du supérieur, FO, la CGT, Solidaires ou encore l'Unef. Toutes ces organisations réclament le retrait du projet de loi sur les nouvelles modalités d'accès à l'université, appliquées à travers la plateforme d'inscription Parcoursup. Elles protestent aussi contre le projet de réforme du baccalauréat, qui doit être présenté le 14 février 2018.