"Faire attention au respect de l'enfant dans son entièreté", leitmotiv du CDEF en Haute-Vienne

A la veille de la journée internationale des droits de l'enfant, Emmanuelle Dunoyer, responsable accueil et hébergement du Centre départemental de l'enfance et de la famille de Haute-Vienne était l'invitée de France Bleu Limousin. Elle y a réaffirmé les principes fondateurs du CDEF de Haute-Vienne.

Ce samedi a lieu la journée internationale des droits de l'enfant, 22 ans après l'adoption par l’ONU à l’unanimité de la Convention relative aux droits de l’Enfant. Elle y énonce que que chaque enfant a le droit d’avoir un nom, une nationalité, une identité ou encore le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance, ainsi que le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé (entre autres).

Ces principes sont dans les valeurs d'Emmanuelle Denoyer, responsable accueil et hébergement au Centre départemental de l'enfant et de la famille de Haute-Vienne. "C'est quelque chose qui anime les professionnels tout le temps" confirme-t-elle. Le Centre Départemental de l'enfance et de la famille de Haute-Vienne accueille près d'un millier d'enfants en danger, "qui sont confiés à l'ASE". Des profils qui évoluent, avec l'accueil d'enfants porteurs de handicap psychique ou moteur. "Il faut moduler cette accueil" raconte la responsable.