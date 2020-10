Faouzi Ghoulam équipe tous les licenciés d'un club de foot de Montreynaud, le quartier où il a grandi

Les plus jeunes licenciés du club M42 découvre les équipements offerts par Faouzi Ghoulam

"Montreynaud, Montreynaud, toujours plus haut!" : les joueuses de la section féminine du club M42 entonnent leur hymne et sont aux anges. Ce samedi après-midi elles ont reçu comme tous les autres licenciés de cette structure un énorme sac contenant pour près de 250 euros d'équipement chacun. Dotation arrivée directement d'Italie, cadeaux du parrain du club Faouzi Ghoulam, ancien joueur de l'ASSE qui a grandi dans le quartier et évolue à présent à Naples.

Son équipe étant en quarantaine du fait de la Covid-19, il n'a pas pu faire le déplacement mais ses parents et son grand frère le représentaient pour cette cérémonie officielle au stade Camille Saint-Saens, au pied des immeubles.

Doudoune, survêtements aux couleurs du club, maillot, polo, tee-shirt, chaussettes, gants, bonnet, sac à dos... "C'est Noël avant l'heure, ça me rappelle les yeux que j'avais quand j'ai eu mon premier équipement, commente un bénévole du club, Aziz Tayakout. C'est un geste extraordinaire que fait Faouzi Ghoulam. Mais ça n'est pas étonnant de sa part parce que c'est quelqu'un qui a toujours été très famille et dans le partage".

Un triptyque important pour la famille Ghoulam : parents, école, sport

"Il faut toujours donné un peu de ce qu'on a reçu et surtout ne pas oublier d'où on vient", lance Samir Ghoulam, le grand frère du donateur. Faouzi a le souci de faire en sorte que chaque enfant puisse pratiquer son sport de la meilleure des façons, prendre du plaisir à joueur, essayer à travers le foot de veiller à bien travailler à l'école, à bien écouter ses parents. Pour nous, c'est un triptyque important : parents, école, sport. Si déjà on parvient à faire passer ce message, ce sera déjà pas mal".

L'an dernier, Faouzi Ghoulam avait notamment financé le voyage de U11 à Naples pour qu'ils voient les installations d'un grand club et assiste à un match face à l'Inter Milan. Il soutient le club Montreynaud 42 depuis sa création, voilà moins de 4 ans. La structure bénéficie d'un tel coup de projecteur qu'elle a dû refuser du monde, n'ayant pas assez de bénévoles pour encadrer plus de 200 licenciés.