Fargues-Saint-Hilaire : avis défavorable pour le projet de collège

Le terrain sélectionné par le département se situe à proximité du bourg de Fargues, en partie sur le domaine de la Frayse, un espace de 24 hectares avec des prairies et une zone humide. Et donc un site à fort valeur environnementale pointent les écologistes ... Mais pas autant que ça répond le Conseil départemental !

ⓘ Publicité

Aucune espèce protégée n'a été identifiée et le département promet des compensations, en l'occurrence l'achat d'un terrain dans le même bassin versant qui serait sanctuarisé zone humide.

Autre grief émis par les opposants au collège : le plan de circulation et la sécurité routière aux abords de l'établissement. La route serait trop étroite et sinueuse, pas pratique donc pour les cars scolaire. Sur ce point là encore le département conteste les arguments des opposants. D'ailleurs un nouveau plan de circulation a été tracé pour satisfaire tout le monde.

"On ne peut plus perdre de temps" explique le Conseil départemental. "L’abandon de ce projet seraient désastreux pour les élèves". Le collège de Fargues, 900 places, est censé ouvrir à la rentrée 2025 pour soulager les établissements saturés de Créon et Latresne.