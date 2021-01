Fatigue des élèves, revalorisation salariale, 150 enseignants manifestent dans les rues de Laval

"Faut pas suivre monsieur Pipeau" ! Les banderoles contre le ministre de l'Éducation nationale ont fleuri ce mardi matin dans les rues de Laval pendant la manifestation des enseignants. 150 personnels de l'éducation nationale ont défilé pour demander à la fois une revalorisation salariale et dénoncer le "mépris" disent-ils de Jean-Michel Blanquer.

Les enseignants mayennais dénoncent "le mépris" du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer © Radio France - Martin Cotta

Ces instituteurs et professeurs sont lassés de s'adapter chaque semaine à de nouvelles règles imposées par l'Éducation nationale, en raison de la crise sanitaire et aux nouvelles règles. Des enseignants qui constatent une certaine lassitude de leurs élèves depuis mars 2020 et une certaine inquiétude aussi. "Ils ne sont pas vraiment dans le coup pour suivre un enseignement sereinement. Beaucoup sont absents, d'autres ont des difficultés de concentration. Et cela se traduit parfois par des réactions violentes" note Pascale Lauret professeure de mathématiques au lycée Robert Buron.

"On nous demande d'être souple. Mais moi je suis professeur d'EPS et pas particulièrement souple" ironise Pierre Iceaga, enseignant au collège Pierre Dubois. "Trop c'est trop, il y a une forme de mépris. Dans ma discipline on nous interdit de travailler en intérieur. Et vous vous doutez bien qu'en plein hiver, avec des élèves de 11 et 13 ans c'est très compliqué d'improviser des séances. On a beau marcher une fois, deux fois, trois fois ..." soupire-t-il.

Dans l'après-midi, une délégation syndicale est reçue par le Préfet de la Mayenne.